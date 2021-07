Grande successo per il racconto dantesco di Isabella Leardini alla Galleria Nazionale di San Marino

Grande successo per il racconto dantesco di Isabella Leardini alla Galleria Nazionale di San Marino.

Si è tenuto venerdì sera 17 luglio 2021 il quarto appuntamento dell’Anno Dantesco, che continuerà ad animare la vita culturale sammarinese fino a dicembre con altrettante lezioni, conferenze e concerti volti a celebrare l’opera e la figura di Dante a settecento anni dalla sua morte. Il tema era: "Dante e l'ispirazione poetica - Dalla _Vita nuova _a _Paradiso _XXXIII". L’intervento si è svolto nella suggestiva cornice della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, diretta dalla Dott.ssa Rita Canarezza, che, viste le condizioni climatiche, è stata felice, sfruttando la vocazione interattiva e multidisciplinare di una struttura così moderna, di mettere a disposizione le splendide sale, in questo periodo ospitanti le opere dei giovani artisti della Biennale del Mediterraneo, accompagnando inoltre i presenti in un coinvolgente percorso alla scoperta della mostra. A innescare e guidare un trascinante dialogo fra arte e parola sulla forza della poesia dantesca è stata la poetessa e docente universitaria riminese Isabella Leardini, conduttrice di numerosi laboratori di poesia per ragazzi e adulti in tutta Italia e autrice delle due raccolte _La coinquilina scalza_ (Ed. La Vita Felice), _Una stagione d’aria_ (Donzelli) e del saggio _Domare il drago. Laboratorio di poesia per dare forma alle emozioni_. Il Sommo Poeta osservato con gli occhi di un poeta. Uno sguardo profondo e lucidissimo, quello della Leardini, capace di fare da medium tra il pubblico e la grande poesia senza mai ridurla o semplificarla, trasmettendone la potenza e il mistero. “Nei miei laboratori uso Dante per spiegare i due elementi più ineffabili dello scrivere: l’ispirazione e la visione” dice Isabella. “Queste due materie prime con cui la poesia lavora, sono le forze che irradiano il corpo fisico del linguaggio poetico.” Numerosi i versi letti, raccontati e commentati. Innanzitutto la _Vita nuova_, in cui il rivoluzionario saluto di Beatrice accende la favilla della poesia dantesca. Quindi il ventiquattresimo del _Purgatorio_, dove Dante, dicendo di se stesso “I' mi son un che, quando. Amor mi spira, noto, e a quel modo ch'e' ditta dentro vo significando”, definisce nel modo più perfetto il segreto movimento dell’ispirazione, che il poeta, come un attento notaio, trascrive e riempie di significato, facendosi strumento attivo di un’alterità che col il suo soffio chiede di essere detta. E ancora le incandescenti similitudini che irradiano tutto il sacro poema, rendendo visibile l’invisibile grazie a una parola piccola ma potentissima, il “come”, con il quale Dante traduce i misteri divini, paragonandoli a elementi e situazioni della realtà concreta e quotidiana, innanzitutto naturale. Infine il trentatreesimo canto del _Paradiso_, in cui il Sommo Poeta, descrivendo l’ascesa a Dio, svela ai lettori il mistero della visione poetica. Come dice Isabella, “fin dalle origini la parola poetica agisce in contatto con la preghiera e la profezia, Dante in questo è come un testo sacro, un metallo conduttore, strumento del suo stesso strumento. Per questo possiamo usarlo ancora oggi come esempio, il più irraggiungibile e nello stesso tempo il più immediato, per scoprire il segreto miracolo della poesia. Un lunghissimo caloroso applauso ha decretato il grande successo della serata. Con l’augurio di poter presto ospitare nuovamente la Leardini e ascoltarne il racconto ispirato e ispirante, la Società Dante Alighieri ricorda che nel mese di agosto si svolgerà, presso il giardino dell’Ambasciata d’Italia, che co-organizza e ospita l’evento, il cineforum “Non sembiava immagine che tace“, quest’anno a tema dantesco, coordinato dalla Prof.ssa Maria Elena d’Amelio Mueller e dalla Dott.ssa Maddalena Ugolini. Il primo appuntamento è per il prossimo 28 Luglio con _Suburbicon__ (2017), _per la regia di George Clooney, con Matt Damon, Julianne Moore e Oscar Isaac.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: