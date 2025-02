Grande successo per il secondo incontro ASLEM con le forze dell'ordine sammarinesi

In data 19 Febbraio il Comando di Polizia Civile Sammarinese ha ospitato ASLEM e, attraverso un incontro di sensibilizzazione e successiva iscrizione tramite kit salivare nel Registro Donatori Midollo Osseo, si è parlato di vita e di come ognuno di noi può fare la differenza grazie alla sua unicità.

Il grazie di ASLEM è rivolto ai tre Comandanti delle forze dell’ordine che hanno accolto l’istanza di organizzazione dell’iniziativa, poi ospitata dal Comando di Polizia Civile, e ai partecipanti all’incontro, questa azione congiunta ha reso possibile l’iscrizione nel Registro di tutti coloro che erano in possesso dei requisiti per procedere.

“Attraverso la personale esperienza di Alberto, membro del corpo della Polizia, è stato possibile incontrare gli appartenenti alle forze dell’ordine della Guardia di Rocca, della Gendarmeria e della Polizia Civile.” Informa la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “Trasformare il dolore e la sofferenza personali in una spinta di aiuto verso il prossimo è un gesto di grandissimo altruismo nei confronti della Comunità e di questo gli siamo grati”.

Un incontro alternato da informazioni su come si come dona il midollo osseo e quali sono i requisiti necessari, a interventi di esperienza vissuta tramite le testimonianze di chi oggi è vivo grazie al trapianto di midollo osseo da donatore e di chi il midollo osseo lo ha donato, confermando la gioia della scelta.

“E’ il secondo anno che portiamo avanti questo progetto con grande successo e partecipazione da parte dei giovani appartenenti alle forze dell’ordine, siamo felici di questo abbraccio collettivo con la consapevolezza che diventerà un appuntamento fisso e una nuova tradizione sammarinese” conclude la Presidente Patrizia Cavalli.



