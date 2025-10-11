Grande successo per l'inaugurazione dell'Ottobre Rosa 2025: solidarietà e prevenzione riempiono Terrazza Giorgia Boutique

Un'affluenza eccezionale ha segnato l'apertura ufficiale dell'Ottobre Rosa Giorgia Boutique 2025 per il mese di prevenzione del tumore al seno, con la serata inaugurale che si è tenuta ieri sera, venerdì 10 ottobre, presso la suggestiva ed elegante Terrazza Giorgia Boutique. L'evento, un'Apericena Solidale preparato dalla Chef Carla Casali con i vini offerti dalla Cantina San Marino, ha registrato il tutto esaurito, trasformando l'appuntamento in una significativa manifestazione di sostegno alla prevenzione. L'iniziativa, che gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, ha visto la partecipazione di figure istituzionali e mediche di spicco, in primo piano l'Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno (ASDOS). Erano presenti il Dott. Antonio Battistini, Dirigente dell'Unità Operativa Complessa Radiologia dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, insieme alle Dott.sse Giorgia Chiaruzzi e Stefania Larghetti, a testimonianza del forte legame tra volontariato e personale sanitario nella lotta contro la malattia. Prima della cena, ha preso la parola Francesca Barbieri, responsabile del progetto Ottobre Rosa per Giorgia Boutique, che ha espresso profonda gratitudine: "Ringraziamo tutti per aver risposto con questa incredibile partecipazione. Siete qui per condividere una tematica di vitale importanza, per aiutarci a sensibilizzare l'opinione pubblica e a far circolare l'informazione." Ha poi ribadito l'impegno dell'azienda: "Tutto il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'ASDOS. Desidero sottolineare che tutte le spese organizzative sono state interamente sostenute da Giorgia Boutique, un gesto che ci permette di destinare ogni singolo euro a un progetto tangibile di prevenzione che l'ASDOS sta definendo in collaborazione con la Direzione Sanitaria dell'ISS." A seguire, la Presidente di ASDOS, Mara Valentini, ha ringraziato calorosamente Giorgia Boutique per l'encomiabile impegno, l'entusiasmo e la forza dimostrati nell'organizzare un calendario così ricco di appuntamenti e per la grande sensibilità verso questa causa. La Presidente ha poi fatto il punto sui progressi realizzati grazie all'impegno costante dell'Associazione e dei medici che la affiancano: "I passi avanti sono evidenti. Ricordo con orgoglio l'acquisto di uno strumento diagnostico all'avanguardia, costato oltre 60.000 euro, che è già operativo e svolge una funzione fondamentale per i nostri medici." La chiusura degli interventi è spettata al Dott. Antonio Battistini, che ha rivolto il suo sentito ringraziamento a Giorgia Boutique, anche a nome delle colleghe Dott.sse Chiaruzzi e Larghetti. Battistini ha voluto dare ampio risalto al valore di iniziative come questa: "San Marino ha un tasso di adesione allo screening mammografico che si attesta già intorno all'80%, un dato straordinario, ma il nostro obiettivo è raggiungere il 90% con l'ausilio di strumenti e software sempre più sofisticati, capaci non solo di individuare problematiche già presenti, ma soprattutto di cogliere in tempo quelle che sono ancora in fase embrionale, garantendo diagnosi sempre più precoci." Al termine della serata, è stato comunicato l'importo totale della raccolta: 2.250,00 euro. A questo si è aggiunto un gesto di generosità: un presente, ha annunciato una donazione personale di € 1.000 a favore di ASDOS, portando il ricavato complessivo dell'evento a € 3.250. Questa decisione è nata dalla sincera stima dell'imprenditore per l'impegno che Giorgia Boutique, con la sua intera famiglia, ha profuso nell'organizzare questi eventi, mettendo a disposizione tempo e risorse, rafforzata anche dalla consapevolezza delle iniziative portate avanti dall'ASDOS e del grande segnale di collaborazione che unisce l'Associazione e i medici. Questo gesto non solo offre un sostegno vitale ad ASDOS, ma riempie di soddisfazione Giorgia Boutique, il cui obiettivo primario nell'organizzare l'Ottobre Rosa non è solo la raccolta fondi, ma anche la divulgazione della tematica a un pubblico più vasto e la sensibilizzazione di altre imprese ed enti a sostenere cause sociali per il miglioramento dell'intera collettività. Un plauso particolare va rivolto proprio ai medici presenti. La loro partecipazione attiva al fianco dell'ASDOS, dimostra come la loro dedizione al lavoro non sia motivata unicamente da ragioni economiche, ma rappresenti una vera e propria missione dettata da un profondo senso di responsabilità e forte impegno verso la salute pubblica.

