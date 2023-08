Grande successo per la 3^ edizione di San Marino Magic Circus Presenze nettamente in crescita rispetto alle due precedenti edizioni

Grande successo per la 3^ edizione di San Marino Magic Circus.

Si è conclusa la scorsa domenica la tre giorni del San Marino Magic Circus, il Festival delle arti circensi della Repubblica di San Marino, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Un successo, quello della rassegna 2023, confermato da numeri di visitatori mai così alti. Nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 agosto, sono state stimate ben 27.659 persone che hanno raggiunto i vari parcheggi del sito patrimonio UNESCO.

Da venerdì a domenica sono stati inoltre registrati 15.693 passaggi totali del servizio funivia. Dato confermato dal colpo d’occhio del pubblico che ha riempito le Piazze del Centro Storico dove si sono svolti gli spettacoli e il Campo Bruno Reffi, per tutti e 3 i giorni: in particolare, il Gran Galà di Magia del sabato sera, ha fatto registrare oltre 1000 presenze, attestandosi come show di punta dell’intera rassegna. Un susseguirsi di prestigiatori, comici e maghi che, introdotti e raccontati da Daniele Lepantini, si sono esibiti nell’arte magica per eccellenza: l’arte di meravigliare, la sola che consenta di restare sospesi tra sogno e realtà e che abbia il potere di farci tornare bambini. Rocco Borsalino, Luca Bono, Miguel Munoz, Zio Potter: sono loro che hanno acceso la meraviglia fino all'esplosione nel gran finale, sbalorditivo, di Ottavio Belli. Stessa sorte hanno avuto gli altri due main show portati in scena a Campo Bruno Reffi da Mago Lupis e dalla Compagnia Lucchettino: entrambi, hanno superato le 600 presenze. Un’alchimia perfetta all’insegna dello spettacolo, della spensieratezza e del divertimento, quella che si è potuta ammirare per tre giorni in Centro Storico: dai romantici volteggi del Circo Patuf, in una cornice affascinante come Cava dei Balestrieri, alle risate portate in scena da Otto Panzer, fino ai trucchi di magia e alle emozionanti storie del Mago Fil.

Un grande successo quindi per questa terza edizione di San Marino Magic Circus, evento ideato e diretto da Ottavio Belli con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e in collaborazione con l’Ufficio del Turismo, con la collaborazione creativa di Dreamup Factory e, per la prima volta, il supporto organizzativo dell’Associazione MarciaMela, organizzatrice anche dello SMIAF. Ottavio Belli: “Il centro storico di San Marino, location suggestiva e tra le più belle al mondo, ha fatto da cornice ad una eccellente interpretazione circense: ringrazio ogni artista che con la propria presenza ha reso possibile il successo dell'evento, ringrazio il mio socio Giancarlo Bomba per i magici scatti con cui ci ha raccontato il Festival e anche l’Associazione Marciamela, che con l’esperienza dei suoi soci e membri ha reso l’evento davvero piacevole, sotto tutti i punti di vista.San Marino Magic Circus – conclude Belli - è riuscito a emozionare grandi e piccini, la più grande soddisfazione per chi fa questo mestiere. Un grazie profondissimo a tutti voi, ci vediamo nel 2024”.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Sul successo di San Marino Magic Circus non avevamo dubbi, si tratta di un evento di qualità organizzato da professionisti che colgo l'occasione per ringraziare. Il nostro Centro Storico ha ancora una sua forte attrattiva e quando viene ravvivato da eventi come questo fa segnare importanti record di affluenza. Il mondo del circo è in grado di emozionare grandi e piccini e rappresenta un'attrazione sulla quale sono lieto di aver puntato".

