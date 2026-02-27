Grande successo per la Marlù Dreamers House al Fuori Sanremo 2026 di Radio Italia

Grande successo per la Marlù Dreamers House al Fuori Sanremo 2026 di Radio Italia.

Il marchio di democratic jewelry è presente a Sanremo con un calendario di appuntamenti aperti al grande pubblico: dalla Marlù Dreamers House nel Radio Italia Village, animata da attività non‑stop, alle iniziative realizzate con Radio Bruno e Radio Gamma che accompagneranno gli ultimi giorni del Festival.

Per il quarto anno consecutivo, Marlù è tra i protagonisti del FuoriFestival di Sanremo 2026. A metà della settimana sanremese, le attività del marchio continuano a registrare un’affluenza numerosa e trasversale, confermando la Marlù Dreamers House come uno degli spazi più vivi del Radio Italia Village. A partire da lunedì, all’interno del Village, Marlù ha dato vita alla Marlù Dreamers House: uno spazio esperienziale pensato per accogliere il pubblico e trasformare il gioiello in un gesto di espressione personale. Ogni giorno centinaia di visitatori si lasciano guidare dalle styling session di Enzo Miccio e delle stylist Marlù, che accompagna i Dreamers nel trovare – attraverso il gioiello – la forma più autentica della propria energia e del proprio stato d’animo. Un percorso che permette a ciascuno di esplorare la propria identità senza etichette né stereotipi, lasciando spazio solo a ciò che si è davvero. Parallelamente, il concorso “Marlù Golden Experience” sta offrendo ai vincitori, attraverso una dinamica instant win l’opportunità entrare nel cuore delle attività radiofoniche di Radio Italia e respirare da vicino l’atmosfera sanremese, con accesso esclusivo alle interviste dei concorrenti di Sanremo 2026 dagli studi di Radio Italia Fuori Sanremo nel Grand Hotel Londra. Il fil rouge delle emozioni si intreccia anche con Radio Bruno e Radio Gamma che vede Marlù al suo fianco in qualità di title sponsor, con uno spazio dedicato: la Marlù Lounge, un punto di incontro tra artisti, musica e pubblico. In questo contesto si inserisce il concorso “Vivi Sanremo con Marlù”, un’iniziativa pensata per avvicinare ancora di più le persone all’esperienza della kermesse: attraverso una dinamica delle cartoline “gratta e vinci” i vincitori hanno avuto e avranno l’opportunità di accedere, insieme a un accompagnatore, agli studi della radio nelle giornate di ieri 26 febbraio e di oggi 27 febbraio, vivendo da vicino l’energia della diretta radiofonica. Non un semplice calendario di attività, ma un racconto coerente e autentico che prende forma attraverso due importanti collaborazioni – con Radio Italia e con Radio Bruno e Radio Gamma – e che si sviluppa attorno a un messaggio chiaro e potente: non esiste un modo giusto di essere, esiste il proprio. È qui che il payoff del marchio trova la sua espressione più compiuta, per Marlù, infatti, il gioiello non serve a cambiare chi sei, ma a raccontarlo. «La Marlù Dreamers House è il luogo dove la nostra visione prende forma: uno spazio in cui le persone possono riconoscersi, raccontarsi e sentirsi libere di essere ciò che sono. Vedere così tante energie diverse incontrarsi qui a Sanremo è la conferma che il gioiello, quando è autentico, diventa davvero linguaggio personale.» fferma Marta Fabbri, Co-founder e Marketing&Communication Director. « Questa risposta del pubblico ci ricorda quanto sia importante creare occasioni in cui ciascuno possa esprimersi senza filtri, lasciandosi guidare dalle proprie emozioni. È il cuore del nostro lavoro: costruire esperienze che mettono al centro le persone, la loro unicità e il loro modo di brillare.»

C.s. Marlù

