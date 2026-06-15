Grande successo per la "prova aperta" della Compagnia degli Invincibili

Un auditorium gremito e un pubblico partecipe hanno accolto domenica l’esibizione della Compagnia degli Invincibili, che ha portato in scena la prova aperta dello spettacolo "Anche un mattone vuole essere qualcosa di più… figuratevi una persona", frutto del secondo anno di percorso di un laboratorio teatrale aperto a persone con diverse abilità e promosso dall'Associazione Vo.Ci. nei Castelli in collaborazione con il dipartimento di Scienze Umane dell’Università di San Marino. La grande partecipazione registrata testimonia quanto il percorso intrapreso dalla Compagnia sia riuscito a coinvolgere la comunità, confermando l'interesse verso un'esperienza culturale e umana capace di parlare a persone di ogni età. Lo spettacolo ha regalato momenti di intensa emozione, alternando leggerezza, profondità e autenticità. Attraverso le parole, i gesti e le storie degli attori-autori, il pubblico è stato accompagnato in una riflessione sul significato del costruire: costruire relazioni, opportunità, esperienze condivise e possibilità di crescita, personale e collettiva. Un messaggio che ha saputo coinvolgere bambini, giovani e adulti, suscitando partecipazione, commozione e numerosi spunti di riflessione. L'affetto dimostrato dal pubblico rappresenta il riconoscimento più bello per un progetto che continua a crescere grazie all'impegno di tante persone e al sostegno di numerose istituzioni e realtà del territorio. L'Associazione Vo.Ci. nei Castelli desidera esprimere un sincero ringraziamento agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, che, non potendo essere presenti alla rappresentazione per impegni istituzionali, hanno inviato un messaggio altamente significativo. Un sentito ringraziamento va anche alla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, che ha creduto nel valore educativo e culturale dell'iniziativa, alle nove Giunte di Castello, che hanno sostenuto il progetto fin dalla sua nascita e alla Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO che ha espresso il proprio sostegno concedendo il Patrocinio. L’Associazione esprime in particolare la propria gratitudine alle Giunte di Castello di Serravalle e Fiorentino, che hanno messo a disposizione due luoghi simbolo della cultura sammarinese – l'Auditorium Little Tony e il Cinema di Fiorentino – consentendo alla Compagnia degli Invincibili di crescere, provare e sviluppare il proprio percorso artistico in spazi accoglienti e di grande valore per tutta la comunità. Un grazie altrettanto sentito ai partner e agli sponsor che hanno accompagnato questo cammino: Rotary Club San Marino, Associazione BattiCinque, Associazione AttivaMente, Cooperativa InVolo, Associazione Portofranco, Associazione Studentesca Sammarinese, Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi e Studio effeerre, insieme a tutte le persone che, con il loro contributo, la loro presenza e il loro sostegno, hanno reso possibile questo importante traguardo. L'entusiasmo e la partecipazione vissuti durante questa prova aperta rappresentano uno stimolo a proseguire il percorso della Compagnia degli Invincibili e a continuare a costruire, insieme, occasioni di incontro, inclusione e crescita, nella convinzione che ogni persona, proprio come il mattone evocato nello spettacolo, possa diventare "qualcosa di più" quando trova la possibilità di esprimere pienamente il proprio valore. Per coloro che sono interessati vocineicastelli@giuntedicastello.sm

C.s. - Vo.Ci. nei Castelli (Volontari Civici nei Castelli)







