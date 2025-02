Grande successo per la raccolta delle erbe spontanee in collina, si replica il 23 marzo con il “Rosole Day”

“Raccogliere erbe spontanee tra le vigne in collina libera la mente e fa bene alla salute perchè si cammina all’aria aperta dopo una settimana di lavoro o di occupazioni varie, si sta bene e la gente apprezza.” Così l’assessore al Turismo e all’Ambiente, Anna Pazzaglia dopo aver partecipato alla ‘Camminata nelle carraie e nelle vigne ’ di domenica 16 febbraio organizzata dalla associazione Benessere Shiatsu Le Saline. Prevista inizialmente per domenica 26 gennaio, poi rimandata causa maltempo, la camminata tra le vigne ha consentito ad ognuno dei partecipanti di raccogliere con le proprie mani, crespigni, aspraggini, tarassaco, boraggine e altre erbe sprontanee per poi portare a casa il “bottino “della giornata appena raccolto e metterlo direttamente ai fornelli. Per andare incontro alle molteplici richieste delle persone domenica 23 marzo si replicherà con il ‘Rosole Day’ alla ricerca delle rosole o rosolaccio, erba molto ambita con la possibilità di degustare al ritorno cassoni ripieni di erbe e assaggi di piada sfogliata. “A marzo le temperature primaverili invogliano le persone a cercare il tepore del sole a contatto con la natura -conclude Pazzaglia -. La collaborazione e la disponibilità dell’amministrazione con il mondo associazionistico locale sono piene e senza indugi a fronte di iniziative coinvolgenti all’insegna dello stare bene e del benessere di ognuno dei nostri visitatori e concittadini”. Il punto di ritrovo e di ritorno, come di consueto, è il Centro Giovani di via Piane,100- Coriano. Per informazioni e prenotazioni: 338/1596464