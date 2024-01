Grande successo per la Repubblica di San Marino alla Fiera Internazionale di Madrid

Si è conclusa domenica scorsa la 44° edizione di Fitur, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, con numeri di affluenza eccezionali che superano i 250.000 partecipanti di cui 153.000 professionisti e 97.000 pubblico generalista, con un aumento del 13,7% rispetto al 2023. Il comunicato ufficiale di FITUR 2024 rivela numeri di partecipazione in crescita con 9.000 aziende, 152 paesi, 96 rappresentanze ufficiali (20 in più rispetto al 2023), 806 espositori principali, 9 padiglioni, 10 sezioni monografiche per segmenti turistici—FITUR 4all, TechY, Crociere , Know-How & Export, LGTB+, Lingua, Screen, Sport, Talento e Donna – e l'Osservatorio FITURNEXT, canale per l'impegno sostenibile del Salone Internazionale del Turismo. Anche la copertura mediatica riflette l’andamento positivo della fiera, con oltre 37.000 articoli pubblicati su FITUR 2024 nei media nazionali e internazionali, e con la presenza di quasi 6.800 giornalisti accreditati alla fiera, tra cui 6.157 giornalisti nazionali e 607 giornalisti internazionali provenienti da 53 Paesi. Inoltre, in ambito social, nei primi due giorni di FITUR si è registrata una crescita di 10.602 follower su Facebook, X, LinkedIn e Instagram, raggiungendo una community totale di 311.341 follower. Gli oltre 860 post pubblicati hanno raggiunto quasi 6,5 milioni di impression e 83.000 interazioni. Da segnalare infine che FITUR ha generato un elevato volume di traffico web con circa un milione di visite. La Repubblica di San Marino ha presenziato al primo appuntamento trade dell’anno con un’area personalizzata di 40 mq (Pad. 4 stand C16) presso lo stand Enit. All’interno dello stand dell’Ufficio del Turismo vi erano altri 7 operatori sammarinesi del settore: Ace Tour, Azimut, Itinerari Viaggi, MayFlower, San Marino Events, The One Viaggi e Titan Travel. Altri due operatori del Titano, presenti con proprio stand, hanno contribuito a rafforzare la presenza sammarinese in territorio madrileno: Podium Tour Operator e San Marino International. Gli spagnoli mostrano sempre maggior interesse per la destinazione turistica San Marino e in generale per la penisola italiana. La tipologia di vacanza preferita dagli spagnoli è quella alla scoperta del patrimonio artistico-culturale del nostro territorio. I viaggiatori spagnoli arrivati nel 2023 nelle strutture ricettive del Titano risultano in aumento del + 27% rispetto al medesimo periodo del 2019. L’appuntamento a Madrid per FITUR 2025, sarà dal 22 al 26 gennaio, con il Messico come Paese partner.

c.s. Ufficio del Turismo

