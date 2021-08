Grande successo per la rievocazione storica della nascita della Cassa Rurale di Faetano

Tanta partecipazione di pubblico in Piazza del Massaro per l’evento “Un viaggio nella nostra storia”, organizzato da Ente Cassa di Faetano e Banca di San Marino per riscoprire la nascita ed i primi decenni di vita della Cassa Rurale di Faetano. In scena una performance di Fabrizio Raggi e Antonio Fazzini e a seguire la visita della storica sede, Casa Gennari.

Un folto pubblico ha riempito Piazza del Massaro a Faetano per l’evento “Un viaggio nella nostra storia”, il primo strettamente dedicato al Centenario della Cassa Rurale di Faetano.

La serata si è aperta con una suggestiva performance nella quale le parole dei Soci Fondatori hanno preso vita attraverso gli attori Fabrizio Raggi e Antonio Fazzini. Una lettura scenica che ha ripercorso i decenni, collocando le tappe della crescita della Cassa nel più ampio contesto degli avvenimenti culturali, scientifici, politici e di costume che accadevano nel mondo, restituendo così i tratti di un’istituzione che per quanto piccola, fin da subito si è adoperata con impegno, dedizione e sacrificio per sostenere la propria comunità e poi tutta la Repubblica.

A seguire è stata aperta al pubblico Casa Gennari, abitazione del Socio Fondatore e Segretario contabile Giuseppe Gennari che ospitò la bottega del paese e l’attività della Cassa Rurale dagli anni’30 fino agli anni’60.

Gli ambienti sono stati ripristinati con arredi e cimeli originali, conservati dalla famiglia Gennari, ed hanno suscitato tanti ricordi nei faetanesi e curiosità in chi, per la prima volta, ha potuto percorrerli.

Oltre alla bottega è stato riallestito - con mobili e documenti originali degli anni ’20 - anche il piccolo studio in cui Gennari gestiva l’attività della banca.

Ente Cassa di Faetano e Banca di San Marino ringraziano i partecipanti per la calorosa presenza ed attendono tutti i sammarinesi al prossimo evento del Centenario: la commedia dialettale scritta da Stefano Palmucci che ricostruisce in chiave ironica i giorni che hanno preceduto la nascita della Cassa Rurale.

Il programma degli eventi è disponibile sul sito web dell’Ente Cassa di Faetano www.ecf.sm.

Comunicato stampa

Ente Cassa di Faetano

