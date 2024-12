Grande successo per la Tombola di Natale a Serravalle: raccolti 2.222 euro per l'Associazione Unione di Protezione Civile

La Giunta di Castello di Serravalle è lieta di annunciare il successo della tradizionale Tombola di Natale, svoltasi venerdì 27 dicembre presso l’auditorium Little Tony. Grazie alla calorosa partecipazione della cittadinanza e al sostegno delle attività commerciali locali, dalla vendita delle cartelle sono stati raccolti 2.222 euro, che saranno interamente devoluti all’Associazione Unione Volontariato di Protezione Civile.

La serata è stata un momento di festa e solidarietà per tutta la comunità, con tanti bambini che ci hanno aiutato nelle estrazioni, condividendo "in famiglia" anche i loro sogni. I fortunati vincitori delle tre tombole principali sono:

De Luca Massimiliano, che ha vinto il premio da 400 euro

Mularoni Pasquina, vincitrice del premio da 200 euro

Rossi Michelino, vincitore del premio da 100 euro

Un sentito ringraziamento va a tutte le attività commerciali senza i quali non sarebbe stato possibile svolgere la serata e dimostrando ancora una volta il valore della collaborazione e dello spirito di comunità.

La Giunta di Castello di Serravalle ringrazia inoltre tutti i partecipanti, il personale e i volontari tra cui va menzionato l'equipaggio della Croce Bianco Azzurra (sempre disponibile ad assietere le attività del Castello), che hanno collaborato al successo della serata, confermando come la solidarietà e l’unione possano fare la differenza.

Ricordiamoci che un piccolo gesto di solidarietà può fare una grande differenza nella vita di chi ha bisogno e per questo ci auguriamo che il 2025 sia un anno di solidarietà e pace



Comunicato stampa

Il Capitano Roberto Ercolani

per la Giunta di Castello di Serravalle