Grande successo per “Stelle sul Titano”: l'alta cucina racconta l'identità della Repubblica di San Marino

Si è svolta nella serata di giovedì 2 luglio, nella suggestiva cornice di Piazzale Lo Stradone, "Stelle sul Titano", l'evento che ha celebrato l'eccellenza gastronomica quale espressione dell'identità, delle produzioni della Repubblica di San Marino. Presenti all’evento più di 500 persone.

Protagonisti della serata gli chef Carlo Cracco, Riccardo Agostini e Gianpaolo Raschi, che hanno firmato una cena d'autore ispirata ai sapori del territorio sammarinese, reinterpretando con creatività e tecnica d'eccellenza le materie prime locali in un percorso gastronomico capace di raccontare il Paese attraverso il gusto.

L'iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato per il Territorio e dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione del Consorzio Terra di San Marino e San Marino food event, rappresenta uno dei corollari apicali del progetto "Dalla terra alla tavola", nato per rafforzare il legame tra produttori, ristoratori e istituzioni, promuovendo l'utilizzo delle eccellenze agroalimentari sammarinesi all'interno della ristorazione della Repubblica e sostenendo, in particolare, la crescita del comparto biologico.

La cena ha rappresentato molto più di un evento gastronomico: è stata un'occasione concreta per valorizzare la filiera agroalimentare sammarinese, mettere al centro il lavoro dei produttori locali e promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sull'autenticità.

Nei giorni precedenti l'evento, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva avevano ricevuto in Udienza gli chef protagonisti della manifestazione, esprimendo il pieno sostegno delle Istituzioni a un progetto che contribuisce a rafforzare l'immagine della Repubblica quale luogo di ospitalità, qualità ed eccellenza. Un riconoscimento al valore di un'iniziativa capace di coniugare tradizione, innovazione e promozione del territorio attraverso il linguaggio universale della cucina.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci, che ha sottolineato come il successo dell'iniziativa confermi la validità di un percorso volto a mettere in rete istituzioni, produttori e ristorazione.

"Stelle sul Titano ha dimostrato come investire nella valorizzazione delle nostre produzioni significhi investire nell'identità stessa del Paese. Il progetto 'Dalla terra alla tavola' nasce per creare opportunità concrete ai produttori sammarinesi, sostenere il comparto biologico e costruire una promozione del territorio che parta dalla qualità delle nostre materie prime. La straordinaria partecipazione e l'interesse riscosso confermano che questa è la strada giusta per raccontare San Marino attraverso le sue eccellenze."

Molto apprezzato anche il lavoro degli chef coinvolti, che hanno saputo interpretare con sensibilità contemporanea i prodotti del territorio, mettendo al centro la qualità delle materie prime sammarinesi e il dialogo con i produttori locali.

Il successo della manifestazione conferma il valore di un progetto che, attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese agricole e ristorazione, punta a costruire una nuova narrazione della Repubblica di San Marino, nella quale il patrimonio agroalimentare diventa elemento distintivo dell'identità nazionale, leva di sviluppo economico e potente strumento di promozione del territorio.



Comunicato stampa

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