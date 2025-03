Grandi applausi sabato sera a Serravalle per la compagnia dialettale la Belarioesa

Grandi applausi sabato sera a Serravalle per la compagnia dialettale la Belarioesa.

Sabato 1 marzo nell’Auditorium Little Tony a Serravalle grandi applausi a scena aperta alla Compagnia Dialettale LA BELARIOESA di Bellaria che ha portato in scena commedia “UN GNE’ PIO’AL DONI D’UNA VOLTA” tre atti comici di Mario Bassi. In maniera divertente gli spettatori si sono ritrovati in quel periodo degli anni ottanta dove il ruolo dell'uomo come capo famiglia indiscusso comincia a vacillare. Una serie di esilaranti situazioni che però hanno fatto riflettere come l’importante è ritrovare l’armonia nelle famiglie e come spesso avviene quando c’è un nuovo arrivato, un bimbo che fa mettere da parte tutti i propri punti di vista in vista di un bene che è sopra alle parti La Giunta di Castello di Serravalle e Centro sociale S. Andrea promotori di questa piccola serie di commedie dialettali e in italiano, ringrazino le compagnie e i partecipanti, esprimono piena soddisfazione per la grande partecipazione e sono già al lavoro per riproporre una rassegna a partire dall’autunno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: