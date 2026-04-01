Grandi tecnologie del futuro e il ruolo della finanza nella competitività dei territori: a San Marino conferenza con importanti esperti

La capacità di interpretare l’innovazione tecnologica e di orientare correttamente i capitali rappresenta oggi un fattore determinante per la competitività dei territori. NT Capital SG – prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente – in collaborazione con TEHA GROUP (The European House Ambrosetti) e San Marino Innovation, promuove un momento di confronto tra finanza, tecnologia e sviluppo economico, coinvolgendo professionisti, imprese e Istituzioni su temi strategici per il futuro.

L’evento, dal titolo “Le grandi tecnologie del futuro e il ruolo della finanza nella competitività dei territori”, si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 16.00 a Serravalle, presso Podere Lesignano. Ad aprire l’evento saranno le Istituzioni Sammarinesi, mentre a seguire interverrà Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance, che porterà una riflessione sull’evoluzione del settore assicurativo tra innovazione digitale, insurtech e nuovi modelli di protezione a supporto dell’economia reale.

A seguire, Alessandro Viviani, Head of GreenTech Hub di TEHA Group, offrirà una visione sulle tecnologie green e sulla transizione energetica come leve strategiche per la competitività e lo sviluppo sostenibile dei territori. In ultimo Walter Ricciotti, Co-Founder & CEO di Quadrivio Group, che approfondirà il contributo dei private markets e degli investimenti alternativi nello sviluppo delle imprese e nell’intercettare i principali megatrend globali. A conclusione dei lavori sono previsti i saluti finali da parte di un rappresentante dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e di Pier Paolo Fabbri, Presidente di NT Capital SG. A moderare l’evento sarà Marco Felici, Direttore Vicario di NT Capital SG. Seguirà aperitivo.

Di più sulle realtà coinvolte.

TETHA GROUP è l’unico ecosistema italiano che integra consulenza strategica alta formazione e networking istituzionale di massimo livello. Con oltre 60 anni di esperienza il Gruppo si distingue per la gestione di piattaforme d’élite, come il celebre Forum di Cernobbio, che connettono business e istituzioni globali. Attraverso un Think Tank indipendente TEHA anticipa i macro-trend economici e geopolitici offrendo alle imprese scenari proprietari per guidare il cambiamento.

Il GreenTech Hub di TEHA è il centro d’eccellenza dedicato all'accelerazione della transizione ecologica e digitale. Integra consulenza strategica e scouting tecnologico per guidare imprese e istituzioni verso la decarbonizzazione. Attraverso piattaforme come la Zero Carbon Community trasforma la sostenibilità in un vantaggio competitivo e motore di innovazione.

Quadrivio Group è uno dei principali operatori europei nel settore del Private Equity e degli investimenti alternativi con oltre 25 anni di esperienza nel mercato. Il Gruppo si specializza nella gestione di fondi tematici che investono in macro-trend globali con l'obiettivo di trasformare le eccellenze delle PMI italiane in "piccole multinazionali" competitive su scala mondiale.

Net Insurance è la compagnia assicurativa italiana, parte del Gruppo Poste Italiane, leader nel settore della Cessione del Quinto. Si distingue per un modello di business innovativo basato su Bancassicurazione e Insurtech, offrendo soluzioni agili di protezione per famiglie e PMI attraverso una rete digitale e tecnologica evoluta.

C.s. - NT Capital Sg