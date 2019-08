Gratuità parcheggio P9 nella giornata del 3 settembre 2019

La Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Turismo e la Direzione dell’Ufficio del Turismo comunicano che, in occasione delle celebrazioni della Festa del Santo Patrono e dell’Anniversario della Repubblica, in programma il prossimo 3 settembre, la sosta presso il P9 (parcheggio multipiano), sarà gratuita per i residenti, dalle ore 8.00 fino al termine dei festeggiamenti. Si rammenta che sarà possibile uscire dal parcheggio, a titolo gratuito, solo dopo aver presentato alla cassa il biglietto di entrata, che verrà riconvertito con uno gratuito per l’uscita. Si informa inoltre che, dalle ore 14.00 fino al termine dei fuochi di artificio, sarà interdetto l’accesso al P9 da Via G. Giacomini; resteranno attivi solo i varchi di Via Napoleone Bonaparte.

c.s. Ufficio del Turismo