Grave incidente stradale: vicinanza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni all'Agente della Polizia Civile ferito

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha appreso con profonda preoccupazione la notizia del grave incidente stradale occorso questa notte sulla superstrada, nel quale è rimasto seriamente ferito un giovane Agente della Polizia Civile, mentre svolgeva con dedizione il proprio dovere a seguito di un precedente sinistro.

In queste ore di apprensione, la Segreteria di Stato desidera esprimere la più sincera e sentita vicinanza all'Agente coinvolto, augurandogli una pronta e completa guarigione. Estende altresì sentimenti di solidarietà e massimo sostegno alla sua famiglia e all'intero Corpo della Polizia Civile, colpito da questo drammatico evento.

Si segue con costante attenzione l'evolversi delle condizioni di salute dell'Agente e si confida nell'operato delle autorità competenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Interni

