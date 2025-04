Gravissime carenze nell’organico del Comando VF Rimini

Con il presente comunicato tutte le Organizzazioni Sindacali del Comando VF di Rimini tornano con forza a richiamare l’attenzione sulla ormai cronica carenza di organico e su ulteriori criticità che rischiano di rappresentare un pericolosissimo pregiudizio per la sicurezza degli abitanti e dei turisti nella nostra Provincia. La grave mancanza di personale presso il Comando comporta inevitabili ripercussioni non solo nel dispositivo di soccorso nel nostro territorio ma viene a costituire anche un grave rischio per la sicurezza degli operatori stessi, sempre più spesso chiamati a sistematici turni di lavoro straordinario.

Per effetto dell’imminente procedura di mobilità nazionale nel ruolo Vigili del fuoco, e per la inaspettata mancata assegnazione di Vigili neoassunti, si vedrà salire a quasi 30 il numero dei Vigili del fuoco mancanti rispetto a quanto previsto dalla pianta organica.

Le sopracitate carenze non tengono ovviamente conto della presenza in servizio di almeno 10 dipendenti che svolgono servizi collegati al soccorso senza essere più operativi a causa di sopravvenute patologie.

Non vanno poi dimenticati i numerosi pensionamenti previsti nel breve periodo.

Altra criticità riguarda il declassamento, deciso dal Ministero, dell’aeroporto civile di Rimini dalla VIII alla VII categoria ICAO, fatto che produrrà nell’immediato la diminuzione di 12 unità (4 Graduati e 8 Vigili) nel distaccamento aeroportuale. Tale rimodulazione accentua il rischio per il restante personale nell’affrontare le eventuali emergenze aeroportuali con un numero ridotto di personale e mezzi antincendio.

Ci preme inoltre sottolineare come in estate, vista la specificità del nostro territorio, aumentino esponenzialmente i servizi di vigilanza antincendio presso locali di pubblico spettacolo e in occasione di eventi e/o fiere; per coprire tali servizi obbligatori con i numeri deficitari attuali, sarà di frequente necessario chiudere temporaneamente il Distaccamento Vf di Cattolica (come purtroppo già accaduto recentemente) e, verosimilmente, risulterà IMPOSSIBILE procedere all’apertura del Distaccamento stagionale Vf di Bellaria Igea Marina.

Tutto ciò viene a determinare l’assoluta impossibilità di garantire un’adeguata sicurezza ed un tempestivo ed efficace soccorso ad un territorio provinciale che vede mediamente la sua popolazione quintuplicare nel periodo estivo.

Di tale situazione è stata adeguatamente informata il Prefetto di Rimini, Dottoressa Giuseppina Cassone, la quale ci ha assicurato tutto il suo sostegno nelle sedi opportune; provvederemo a renderne edotti anche i sindaci, politici regionali e nazionali, eletti sul nostro territorio, ma riteniamo in primis doveroso “far capire” alla cittadinanza la gravità di quanto sopra esposto.



Comunicato stampa

FP CGIL VVF

Francalanci F.



CO.NA.PO

Rigoni B.



UILPA VVF

Brienza M.



USB

Zanotti V.



UGL

Tentoni A.