Grazie alla sua filosofia aziendale, che mette al centro gli affetti importanti della vita, con la sua partecipazione Marlù aggiunge valore al progetto San Marino Expo 2025 Osaka

– La storia di successo tutta al femminile di Marlù, il marchio dei gioielli per tutte e per tutti, che nascono e vivono per trasmettere emozioni, si unisce al progetto San Marino Expo 2025 Osaka come MAIN SPONSOR. La firma dell’accordo ieri tra il Commissario Generale Filippo Francini e la proprietà dell’azienda. Nato a San Marino nel 2001 dall’intraprendenza creativa e dal sodalizio delle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri, Marlù è un brand unico nel suo genere nel settore della bigiotteria e gioielleria, che apre a un nuovo modo di pensare e creare accessori moda, i cui gioielli ‘non sono più status symbol prezioso per i materiali, ma emblema di valori affettivi’. Per la partecipazione sammarinese all’Esposizione Universale del prossimo anno Marlù sta realizzando una limited edition unica composta da un portachiavi e da un bracciale in cui i protagonisti sono tre sfere - a richiamare gli elementi del logo del progetto - in pietra lavica, acciaio e perla bianca. La roccia nera energica e grintosa si fonde e gioca con la purezza e la raffinatezza della perla e con la luminosità dell’acciaio. In vendita presso lo shop che San Marino gestirà in prossimità del proprio spazio espositivo, anche anelli, bracciali, collane, portachiavi, orecchini e charms delle ricercate ed eleganti collezioni Marlù perfette per ogni stile e occasione.

cs Laura Franciosi - Expo San Marino