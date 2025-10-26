Grazie per “Note di pace”: l’emozione di un incontro, il suono della pace è possibile

Una serata Sabato 25 ottobre 2025 di emozioni, musica e condivisione ha animato l’Auditorium Little Tony di Serravalle San Marino, in occasione dell’evento “Note di Pace”, che ha riunito artisti, ballerini e pubblico in un grande incontro dedicato ai valori della pace, della solidarietà e dell’incontro tra culture. Sul palcoscenico si sono alternati momenti di musica, giocoleria, danza e narrazione, offrendo uno spettacolo ricco di energia e di emozione collettiva. Il pubblico ha partecipato con entusiasmo, vivendo un’esperienza che è andata oltre la semplice performance artistica per diventare un vero messaggio di armonia e speranza. A conclusione della serata, la voce narrante ha ricordato che “anche noi vorremmo che la pace fosse un incontro festoso fra tutti i popoli, come è stata questa serata” — un pensiero che racchiude lo spirito di “Note di Pace”. Gli organizzatori desiderano rivolgere un sentito grazie al Segretario di Stato Rossano Fabbri e a tutti i collaboratori della Segreteria di Stato allo Sport, per il sostegno e la passione dimostrata; al Capitano di Castello di Serravalle, Roberto Ercolani e alla sua Giunta di Castello per la preziosa collaborazione ed alla Fondazione Simoncini Galluzzi per aver creduto nel progetto. Un grazie speciale a tutti gli artisti intervenuti, al gruppo Music and Soul, alle piccole Ambra e Anna, a Michela, Annaluna, Lisa, Sara e Chiara, al fantastico Jack e alla regista Martina. Un ringraziamento alla Ladies della “Scuola della Felicità” Sensual Dance Fit, guidata da Debora Cecchetti ed agli artisti della palestra “AG23” e alla loro insegnante Donatella Cremonese, alle ballerine della scuola Sottosopra con Silvia Proietti e alle ballerine della scuola TILT di Sonia Ferlini. Grazie anche alle voci fuoricampo di Valentina Pallaoro , Annaluna Batani e Michela Mussoni. Un particolare ringraziamento alla brillante conduzione della serata a Sara Serafini. Un riconoscimento al Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin e al Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play per aver promosso e reso possibile la realizzazione dell’evento. E soprattutto, grazie al pubblico, che con la propria presenza ha reso, “ Note di Pace” un incontro tra persone, arte e umanità — un grande abbraccio collettivo che unisce. Perché la pace si costruisce così “ insieme.”

C.s. Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC / Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

