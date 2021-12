Green Christmas 2021, sabato 11 e domenica 12 Si accendono gli alberi di Natale dei Quartieri di Riccione

"Il Natale per la città di Riccione è anche un'occasione per ampliare il patrimonio arboreo della nostra comunità e di rinsaldare lo spirito di unione quartiere per quartiere. Per questo con l'assessore Lea Ermeti e l'assessore Alessandra Battarra anche quest'anno abbiamo voluto dare vita al nostro progetto Green Christmas". Lo ha annunciato l'assessore ai Servizi alla Persona, Laura Galli che porterà all'attenzione della Giunta comunale il progetto Green Christmas 2021. Sei alberi di Natale sono stati destinati ad altrettanti quartieri della città: Fontanelle, Raibano, viale Arezzo, Spontricciolo, San Lorenzo e la zona del PlayHall. I primi tre pini verranno accesi con le luminarie di Natale e gli addobbi delle feste sabato 11 a partire dalle 14.30 alla presenza degli assessori Galli, Ermeti e Battarra. Gli altri tre invece domenica 12 sempre a partire dalle 14.30. La cerimonia dell'accensione degli alberi sarà seguito da un momento conviviale con la collaborazione dei comitati dei quartieri, mentre gli addobbi sono stati fatti a mano dei bimbi di tutti gli asili di Riccione, dai Centri di Buon Vicinato e dai comitati d'area Parco Sport Village e San Lorenzo, dalle parrocchie di Riccione e dai nonni del centro diurno comunale. Al momento dell'accensione degli alberi sarà anche organizzato un giro per i nonni in trenino accompagnati a vedere gli alberi dagli harleysti del Riccione Chapter, Club Ufficiale Harley-Davidson. Natale nei quartieri di Riccione coinvolge attivamente i comitati d'area anche nell'istituzione dei marcatini per scegliere la strenna natalizia perfetta. Da novembre a gennaio infatti è stato è stato istituito il mercatino di creatori dell’ingegno e degli hobbisti denominato “Natale avventura” presso il Parco Cicchetti (viale Maurizio Bufalini, all’interno dello spazio gestito da San Marino Adventures) nei giorni: 27 e 28 novembre, 4-5-8-11-12-19 dicembre e 6 gennaio 2022, dalle 10 alle 20, con la partecipazione di 20 espositori. Un appuntamento da non perdere in una bellissima cornice verde e naturale nel cuore di Riccione a due passi da viale Ceccarini.

Cs Stampa Comune di Riccione