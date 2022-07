Green economy, digitale, investimenti e PNNR: “La Terrazza della Dolce Vita” edizione 2022 guarda al futuro

Che visione hanno dell’Italia del futuro personaggi come Marcello Veneziani, Alessandro Cecchi Paone, Alessandro Politi e Giampiero Mughini, artisti quali Edoardo Bennato, Cristiano Malgioglio, Paul Young, Al Bano, Mario Lavezzi, Giovanni Caccamo e Saturnino, attori come Barbara De Rossi, Enzo De Caro e Maria Grazia Cucinotta, o il campione di nuoto ai giochi paraolimpici di Tokyo 2020, Antonio Fantin? E ancora: cosa pensano del Bel Paese che lasceremo alle generazioni future il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, il Ministro al Turismo Massimo Garavaglia, la politica italoamericana Nancy Pelosi, il senatore statunitense Paul Strauss, l’Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata e la scrittrice e attivista USA Kerry Kennedy? La risposta, all’ombra dello storico Grand Hotel di Rimini, arriva dalla terza edizione di La Terrazza della Dolce Vita, i salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi ospitati dal 30 luglio al 10 agosto prossimi nel giardino dell’hotel dei sogni raccontato da Federico Fellini nel suo Amarcord (ore 18.15, ingresso gratuito con prenotazione alla mail: congressi@grandhotelrimini.com, oppure al tel. 0541/22122 - Lucrezia). Si comincia sabato 30 luglio con Alessandro Cecchi Paone e Giovanni Caccamo e si conclude mercoledì 10 agosto con Mario Lavezzi e Kerry Kennedy, nipote dell’ex Presidente USA. Tra i due appuntamenti, una carrellata di grandi nomi che si confronteranno, sollecitati da Ventura e Terzi, su tematiche quali la Green Economy, la digitalizzazione del Paese, ma anche le minacce dal Dark Web e il cyberbullismo, gli investimenti strutturali accellerati dal PNNR, le nuove generazioni e tanto altro. Non mancheranno ovviamente aneddoti e ricordi legati alla carriera dei personaggi ospiti. Previsti anche alcuni appuntamenti “Terrazza Off”, con il concerto di Al Bano e quello di Edoardo Bennato a Piazzale Fellini (rispettivamente 1 e 2 agosto), il dj set di Saturnino alla spiaggia del Grand Hotel (10 agosto) e le sedute mattutine di hot yoga e bikram yoga con istruttore alla spiaggia del Grand Hotel (dal 4 all’7 agosto), tutto ad ingresso/partecipazione gratuita. «Stiamo riscoprendo il piacere dei contatti diretti, delle chiacchierate, del dialogo vis à vis - sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- e La Terrazza della Dolce Vita ci restituisce questa piacevole dimensione, circondati da una location unica e coccolati dal suo fascino senza tempo. Auguro buon lavoro a Giovanni Terzi e Simona Ventura, che anche quest’anno hanno saputo riunire un parterre di grandi personaggi del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della politica, che verranno coinvolti, con leggerezza e sagacia, su tematiche di grande attualità». «Questo è un evento che si distingue, nell’ampio panorama degli appuntamenti estivi e culturali italiani, anche per il particolare e felice connubio tra spazi, leggerezza e temi più che mai attuali. – commenta Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna - Rimini dimostra, anche in questa difficile fase storica, di essere una città curiosa. La curiosità è la nostra forza e non la vogliamo perdere. Per questo non c’è nessun luogo più adatto per ospitare La terrazza della Dolce Vita. Anche il luogo scelto - il Grand Hotel - e il nome dell’evento – Terrazza della Dolce Vita - hanno un significato particolare per noi come territorio e per me come sindaco della città di Fellini». “La Terrazza della Dolce Vita” è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.

c.s. Apt Servizi

