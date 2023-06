Green Festival a Carpegna per tutelare la biodiversità

Domenica 18 giugno, il Green Festival San Marino Montefeltro sposa l’entroterra, e lo fa collocandosi a Carpegna, all’interno del Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello, che fa da cerniera verde fra due regioni, Marche e Emilia Romagna. Un programma ricco che alterna momenti formativi ad altri escursionistici, musicali e gastronomici, tutti a partecipazione libera. Si parte la mattina alle ore 9,00 presso la sala conferenze dell’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, con una serie di interventi sui temi della biodiversità del territorio e del significato di chilometro zero e biologico; sulla scelta consapevole degli alimenti naturali e le loro caratteristiche organolettiche e gustative; sulle risorse culturali ed ambientali nella prevenzione alla salute. Fra i relatori Giuseppe Curina, Flavio di Luca, Romeo Salvi moderati dal giornalista Antonio Astuti. Dopo un pranzo libero, alle ore 15,00 con ritrovo al Parco delle Querce, si svolgerà un’escursione al suggestivo torrente Mutino. Si tratta di una passeggiata didattica adatta a tutti, con la guida naturalistica Simone Paci e con Giuseppe Curina e Flavio Di Luca, già relatori nella mattinata. Alle ore 17,00 ci si ritrova al Parco delle Querce con la performance de “I Rosamundo Duo” che porteranno in scena “L’Angelo coi baffi” un concerto poetico dedicato a Tonino Guerra scritto e interpretato da Liana Mussoni. A seguire degustazioni del prosciutto di Carpegna D.O.P. per tutti i presenti. “Si tratta di una giornata che unisce la teoria all’immersione nella natura e che termina in maniera piacevolmente conviviale fra spettacoli nel verde e degustazioni di eccellenze del territorio. – spiega Gabriele Geminiani, patron del festival – Situazioni ideali per facilitare le relazioni e l’ascolto. Non posso che esprimere un sentito ringraziamento per l’ospitalità proattiva del Comune di Carpegna nella persona dell’assessore alla Cultura Luca Pasquini e del suo Staff, così come ringraziare Romeo Salvi per l’organizzazione della parte scientifica della giornata”. Il corso è accreditato per 9,1 crediti formativi a farmacisti, medici e infermieri. Per Info: 339 32 90 520

cs Green Festival