Green Festival celebra Nino Pedretti

Ieri sera a Podere Leonardi, incastonato nella splendida cornice del Monte San Bartolo a Pesaro, è andato in scena “Buon compleanno Nino Pedretti”, un’iniziativa con la quale si è celebrato il centenario della nascita del poeta santarcangiolese. All’interno del prezioso palinsesto serale, le performance degli attori Silvio Castiglioni e Sara Bertolucci che hanno ridato vita a due monologhi del poeta ai quali è si poi succeduta l’attrice Daniela Piccari che invece ha cantato e recitato un nutrito campionario di poesie di Pedretti. A questo punto Anna Pedretti, figlia di Nino e organizzatrice della serata, ha accolto sul palco Gabriele Geminani per la presentazione di un progetto editoriale prodotto dal Green Festival San Marino – Montefeltro il cui perno è una meravigliosa poesia inedita di Nino Pedretti dal titolo emblematico “L’acqua malèda”. All’interno della cartella d’artista accanto alla poesia, una calcografia originale tirata in centro esemplari numerati e firmati, quanti gli anni del poeta. Ad Anna è stato donato l’esemplare numero 1 di 100, dono particolarmente gradito, mentre il progetto verrà presentato in maniera ufficiale nel corso del Green Festival Montefeltro, domenica 24 settembre a San Vito di Rimini. Nino Pedretti, ambientalista ante litteram, anticipa nel brano inedito, quel degrado e quella agonia che sta colpendo terra, acqua e creature viventi, quali effetti dei cambiamenti climatici. “Per sua natura, ha sempre raccolto sin dalle crepe della terra sotto i piedi, il dolore e la lotta delle creature più deboli e indifese” ha puntualizzato Gabriele Geminiani, curatore del progetto e ideatore del Green Festival che continua – l’acqua ammalata è la metafora dei fiumi che muoiono perché privati delle attenzioni da parte dell’uomo che non comprende che il fiume non è un canale dove scorre acqua, ma bensì un un ecosistema complesso". Da qui il monito di Geminiani: "Da tali incomprensioni possono nascere tragedie come le recenti inondazioni che hanno interessato l’intera Romagna". “Teniamo da conto le razze dei pesci, teniamo da conto le briciole della vita. / Il mondo è delicato, il mondo è una pallina che s’increpa./ Teniamolo leggero, teniamolo sulla punta delle dita, noi che siamo quelli che dobbiamo morire.” Dice Nino Pedretti ne “Il mondo è una pallina che s’increpa”, un’autentica poesia-manifesto ambientalista, dove invita tutti coloro che come noi sono di passaggio, ad essere delicati nel maneggiare questo pianeta dagli equilibri così delicati e irreversibili una volta perduti.

Cs - GREEN FESTIVAL San Marino - Montefeltro