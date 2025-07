Green Festival: Dalle relazioni si concretizzano visioni. Dopo i comuni di Rimini e Pesaro è la volta di Cattolica

Green Festival: Dalle relazioni si concretizzano visioni. Dopo i comuni di Rimini e Pesaro è la volta di Cattolica.



Il Green Festival San Marino Montefeltro per la rete di relazioni tessuta negli anni è spesso invitato a partecipare a eventi dei comuni limitrofi dove si celebrano iniziative che hanno a che fare con ambiente e sostenibilità. E così è stato martedì scorso per la Bandiera Blu che Cattolica si è aggiudicata per il 2025, un riconoscimento prestigioso di cui andare fieri elargito da parte della Fee, Fondazione per l’Educazione Ambientale.

“Dietro a una bandiera blu o a qualsiasi risultato di prestigio in ambito pubblico – ambientale, vi è il lavoro di squadra dell’amministrazione e della città. Questo il messaggio che mi porto dalla conferenza stampa di ieri a Cattolica” – dice Gabriele Geminiani patron del festival che solo il giorno prima era al tavolo della conferenza stampa a San Marino dove si presentava la campagna contro lo spreco dell’acqua domestica, da un concept ideato e proposto dallo stesso festival.

A consegnare la bandiera blu nelle mani della Sindaca Franca Foronchi è stato il presidente della Fee Italia Claudio Mazza, con il quale Geminiani ha avuto modo di intrattenersi durante l’aperitivo, presentando se stesso e il lavoro che il Green Festival San Marino Montefeltro ha svolto nei suoi oltre 7 anni di attività.

“A Mazza così come alla Sindaca Franca Foronchi e agli assessori per cultura e istruzione Federico Vaccarini e all’ambiente Alessandro Uguccioni, ho potuto presentare ‘GUARDIANI DEL MARE. Dalle reti dei pescatori alle reti digitali e scolastiche’. Pescatori, bagnini, albergatori e cittadini insieme contro le plastiche in mare. Un progetto che dopo Rimini e Pesaro vorrebbe approdare sul palcoscenico cattolichino, anche in virtù delle passate collaborazioni e delle relazioni amichevoli mantenute con dirigenti e operatori di didattica laboratoriale della città”.

Un altro passaggio saliente è stato quello in cui si parlava della qualità dell’acqua lungo la costa e della lotta contro la plastica e le microplastiche in mare. In questo contesto è stato sottolineato come costa ed entroterra siano un unico macro ecosistema intimamente connesso, e che la qualità del nostro mare sia strettamente collegata alla gestione del territorio. Per cui “serve dialogo, servono relazioni, con visioni e operatività condivise fra tutte le parti in causa, guardando il fiume come un elemento vitale che lungo il suo corso fino al mare unisce le comunità”, conclude Geminiani.

Nella foto Gabriele Geminiani nel mezzo con Claudio Mazza, presidente della Fondazione per l’Educazione Ambientale e Valeria Belemmi, coordinatrice scolastica.



Comunicato stampa

Green Festival San Marino Montefeltro

