Green festival: dare voce ai giovani

Nella serata di martedì 13 settembre presso il Mulino Sapignoli a Poggio Berni l’illustratrice sammarinese Miriana Greggi ha presentato il suo libro dal titolo “Diario di una eco-apprendista”. Quello di valorizzare e di coinvolgere i giovani è sempre stata una prerogativa del San Marino Montefeltro Green Festival, come in questa occasione che rientra in Oltrefestival, percorso di avvicinamento al Montefeltro Green Festival che si terrà il 24 e il 25 settembre a Novafeltria. La serata si è svolta nei migliori dei modi, complice la simpatia e "l'ingenuità" comunicatrice e ammaliatrice di Miriana Greggi, a tratti alter ego del suo personaggio e non viceversa. Interessanti e senza fine le domande dal pubblico da far divenire l’incontro un autentico cenacolo. Sono stati approfonditi i vari temi scaturiti dalla presentazione del libro: dalla responsabilità di ogni singolo cittadino nella lotta per l’ambiente a partire dalle proprie mura domestiche, alla mansione di testimone attivo all'interno della società. Dal confronto è sorta anche una riflessione provocatoria ma del tutto pertinente e che ci fa riflettere: Cosa lega Greta Thunberg che parla sul palcoscenico glaciale di Katovice ai grandi della Terra (autunno 2018) a Miriana Greggi che a Mulino Sapignoli a Poggio Berni si rivolge a una platea di amici e conoscenti? La risposta è semplice: Sono entrambe due giovani che incarnano la volontà di rendersi protagoniste del loro futuro. La prima parlando ai "grandi" per accelerare i tempi di riconversione ecologica e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto; la seconda diffondendo le “ricette” di come svolgere nel quotidiano la propria parte di sostenibilità. Due azioni assolutamente complementari e necessarie. Alla fine l’assaggio di vini e di prodotti locali, ha fatto in modo di alimentare le relazioni fra i presenti, mettendo ulteriormente in evidenza la grande ospitalità riservata all’iniziativa da parte degli Amici del Mulino Sapignoli APS. La presentazione del libro di Miriana Greggi è da considerarsi un’anteprima assoluta in attesa di essere portato al Lucca Comics & Games 2022.