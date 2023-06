Green Festival: "Il cambiamento? Una reazione a catena" Un Green Festival che “lascia tracce di sé” si è svolto nel weekend scorso a San Marino presso l'ex Tiro a volo di Murata

Green Festival: "Il cambiamento? Una reazione a catena".

Per il Green Festival San Marino dello scorso weekend, quello che conta è mettere i cittadini al centro del dibattito, affinché ci sia una presa di coscienza e di responsabilizzazione sulle sfide che come collettività dovremo affrontare. Fra queste, quello dello spreco è sicuramente un macro tema con tantissime implicazioni e ruoli strategici nella genesi dei cambiamenti climatici e della lotta alle ingiustizie sociali. L’ex Tiro a volo di Murata, si è rivelato con i suoi brani di natura verde e i suoi orizzonti azzurri, una location ideale per la discussione dei temi e per una gestione conviviale della due giorni. "Il cambiamento è come una reazione a catena. – dice Geminiani intervistato dall’emittente televisiva RTV - Bisogna incontrarsi e conoscersi e poi incontrarsi di nuovo. C'è una continuità temporale, una costanza, un presidio quotidiano del territorio in questo progetto che può considerarsi a tutti gli effetti, nel suo piccolo, un autentico Osservatorio della Sostenibilità dell’intero Montefeltro". Fra i relatori, Elisabetta Garuti dell’Ass. Papa Giovanni XXIII e lo psichiatra Leonardo Montecchi, per citarne alcuni, hanno fornito elementi di conoscenza e di riflessione che hanno dato vita a un autentico confronto coi presenti. Molto significativo ed originale il lavoro di gruppo che ne è scaturito per la realizzazione di alcuni manifesti contro lo spreco: immagini che verranno mostrate sui media e sui social da ora alle prossime settimane. Diversi i feedback dei partecipanti che stanno giungendo all’organizzazione sul valore attribuito a questa due giorni, uno su tutti: Ci sono tanti modi per arricchire la propria esistenza. Dopo queste due giornate io mi sento più ricca e mi porto a casa le relazioni, le conoscenze, le emozioni che ho vissuto qui (Antonella).

c.s. Green Festival San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: