Green Festival: La Repubblica di San Marino ha il suo primo Ecoraduno

Green Festival: La Repubblica di San Marino ha il suo primo Ecoraduno.

Primo raduno di auto elettriche a firma del San Marino Green Festival che coniuga la mobilità sostenibile con la cucina a Km zero dello chef Canarezza. Con il supporto di Kia Motors Ruggeri di Rimini.

È fissato per sabato 10 ottobre il primo ECORADUNO della Repubblica di San Marino, un’occasione di incontro per appassionati delle 4 ruote a tema green. Ideato dal San Marino Green Festival e sostenuto da Kia Ruggeri di Rimini, è dedicato a tutti i possessori di - auto elettriche e auto ibride - e aperto anche a coloro che desiderano approfondire il tema dell’elettrico e raccogliere qualche informazione di prima mano direttamente dai possessori delle auto green. Un meeting silenzioso ed ecosostenibile di veicoli che andranno a comporre la GREEN PARADE, la grande parata che partendo da Borgo Maggiore toccherà il centro storico di San Marino, attraversando antiche contrade per transitare sulla passerella d’onore, posta nella piazza che ospita il palazzo del Governo. Poi a sera cena aperta a tutti organizzata nel Centro Storico presso l’Hotel Cesare. Cena che sarà affidata alle mani sapienti dello Chef Graziano Canarezza, un’autentica garanzia in fatto di cucina innovativa che si ricollega saldamente a quella della tradizione e che utilizza prodotti tendenzialmente a Km zero. La quota d'iscrizione è di € 25 e comprende: Welcome kit, Gadget, partecipazione all' ElectricDinner. A chi interessa cenare in compagnia dei nostri paladini del viaggiare green (cena al prezzo speciale di € 25) telefonare al 334.8676788, la prenotazione è obbligatoria. Ulteriori info sulla pagina facebook del San Marino Green Festival, mentre la partecipazione alla Manifestazione Ecoraduno è subordinata alla compilazione della scheda di iscrizione online al link: https://forms.gle/PmBY4i9sDQfbZR2N8

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

San Marino Green Festival





I più letti della settimana: