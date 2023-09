Green Festival Montefeltro e San Marino: Mostra "Conoscere il mio fiume"

Nell'ultimo giorno di agosto, una piccola folla di eroici disertori degli ozi estivi, ha partecipato, presso la biblioteca di Santarcangelo, all'inaugurazione della mostra "Conoscere il mio fiume", un progetto inserito nelle tante iniziative di avvicinamento al Green Festival Montefeltro.

Un progetto ben strutturato dedicato dal festival ai bambini delle scuole primarie di Santarcangelo. Un progetto che partiva dal fornire suggestioni letterarie e poetiche per proseguire con un'esperienza diretta a contatto del fiume e del suo ecosistema ricco di vegetali e animali, “convinti che nessuno può difendere ciò che non conosce“ puntualizzano gli organizzatori del festival. Per terminare nella trasposizione artistica di tutte queste emozioni sotto la guida esperta dell'artista atelierista Marinella Giacobbi.

I bellissimi elaborati dei bambini hanno così trovato una perfetta collocazione nella galleria della biblioteca. All'inaugurazione presente la vice sindaca e assessora per Cultura e Ambiente Pamela Fussi.

"L'entusiasmo di un bambino che cercava il proprio lavoro finito fuori da quelli della sua classe, da solo ci ha già ripagati della fatica della realizzazione dell'intero progetto - dice Gabriele Geminiani che così continua - Questo anno scolastico mi piacerebbe replicare il format con le scuole di San Marino".

La mostra resterà visitabile negli orari di apertura della biblioteca fino al 14 settembre.

Foto Fabio Maroncelli



Comunicato stampa

Green Festival Montefeltro e San Marino