Green Festival Montefeltro: nel derby fra istituzioni e associazioni vince il territorio

Non è riuscito a Giove Pluvio, con la pioggia caduta copiosa sul Green Festival Montefeltro nella mattinata di domenica scorsa, impedire lo scatto della bella foto di gruppo con tanto di mascotte e pallone. Per qualcuno una manna provvidenziale giunta a evitare la partita e qualche goffa figura, per altri, come l’assessore Zangoli, un’occasione persa per una bella sgambata. Dispiaciuto anche Elia Ricciotti di Rimini Smoke Box, che nella fisicità dell’incontro, vedeva il modo di “colpire” duro le istituzioni, in maniera ironica, ovviamente. Che lo sport unisca, lo sa bene il Green Festival che ha come mission dichiarata quella di favorire il dialogo fra i vari attori del cambiamento, ecologico e culturale, creando momenti di lavoro o, come in questo caso, ricreativi. Ma chi c’era quella mattina di settembre a San Vito pronto a darsi battaglia nel derby di calcetto "Amministratori VS Associazioni"? Per le istituzioni si sono presentati Francesca Mattei ass.ra comune di Rimini, Pamela Fussi vice sindaca comune di Santarcangelo, Ronny Raggini sindaco di Poggio Torriana, Emanuele Zangoli ass.re comune di Santarcangelo, Franco Antonini vice sindaco di Poggio Torriana. Assenti giustificati per via del meteo che impazzava sulle loro teste, Federico Pedini Amati Segretario di Stato per il Turismo di San Marino, Luca Pasquini vice sindaco di Carpegna, Maria Rosa Conti ass.ra comune di Pesaro. Nutrita la partecipazione sul fronte dell’associazionismo con in prima fila Elia Ricciotti Rimini Smoke Box, quindi Francesco Foletti Kaki Tree Project Brescia, Mimmo Cortese Opal Brescia, Ettore Bertelli Emergency, Massimo Bottini Italia Nostra Valmarecchia, Giuseppe Mazzotti Proloco San Vito, Giusi Delvecchio e Davide Roccoli ANPI Santarcangelo, Claudio Tonelli Plastic Free Valmarecchia, Gabriele Burnazzi Namastè, Fabio Maroncelli Esserci APS, Alessandro Celsi ASD San Vito. Dopo la foto il tempo è diventato stabilmente buono, ma i nostri erano già presi a scherzare e a parlare fra di loro in attesa del pranzo sociale, curato dai bravissimi ragazzi dell’Anpi di Sant’arcangelo con il loro food truck Valmarecchia Comunità Solidale.

c.s. Green Festival Montefeltro