Green Festival Montefeltro si parte Primo appuntamento domenica 16 aprile a Mulino Sapignoli con un pomeriggio di escursioni, spettacoli e merenda finale

Inaugurazione fluviale per il Green Festival Montefeltro 2023 domenica 16 aprile presso il Mulino Sapignoli, un vero e proprio gioiello museale con le sue macine ancora funzionanti, e per un festival che parla di acqua e di fiumi non poteva esserci battesimo più appropriato. Anche quest’anno il Green Festival ripropone la sua formula itinerante con ben 14 tappe, in cui toccherà i comuni di tre province, due regioni e la Repubblica di San Marino per culminare il 22, 23 e 24 settembre a San Vito di Rimini. La giornata di domenica 16 aprile prenderà il via alle ore 14,00 con una passeggiata ecologica, ma anche poetica e geologica sulle rive del Marecchia. Dalle ore 15,00 saranno possibili le visite guidate al Museo del Mulino, mentre alle ore 16,30 ci sarà un momento inaugurale del festival con la presenza di ospiti e istituzioni. Alle ore 17,00 sarà quindi la volta di Liana Mussoni e Fabrizio Flisi con una performance teatrale e musicale en plein air: un volo immaginario lungo il fiume Marecchia, sulle ali dell’Angelo coi baffi, dentro le storie e le poesie di Tonino Guerra. Alla fine un momento conviviale con un aperitivo offerto dall'associazione “I Fulet. Gli amici del Mulino Sapignoli” che tanto ha contribuito alla realizzazione dell'evento. Tutte le attività sono gratuite.

