Green Festival: possibile il cambiamento se in regia ci sono i giovani A Pesaro gli studenti dell'Accademia di Belle Arti a San Marino quelli del Corso di Design a progettare e tutelare il loro futuro

“La Notte degli Archivi”, celebrata in tutta Italia è valsa anche l’apertura del Centro Ricerche Floristiche Marche "Brilli-Cattarini" a Pesaro, un’autentica chicca nella cultura del nostro territorio, il secondo archivio di piante a livello nazionale. L’evento è stato promosso dal Collettivo Quatermass-x, insieme alla Scuola di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, l’associazione Spazio Ge.Ge e rientra nell’itinerario del San Marino e Montefeltro Green Festival. Nella serata si sono susseguite visite guidate agli archivi del Centro, con performance artistiche e teatrali realizzate dai ragazzi dell’Accademia. “Il coinvolgimento attivo e critico dei giovani studenti è un segnale che va raccolto, alimentato e messo in rete, se si vuole aspirare a un cambiamento, perlomeno territoriale in tema di sostenibilità. Così come l'utilizzo di strumenti come l'arte e la creatività è una modalità vincente per comunicare i temi ambientali. In settimana avevo già ascoltato i progetti del Corso di Design dell’Università di San Marino sulla riconversione di luoghi ed edifici in un’ottica turistica e sostenibile. Mi hanno colpito la loro professionalità e meticolosità, il loro essere andati a fondo, l’aver raccolto un’anamnesi dettagliata del territorio e delle persone che lo abitano, prima di procedere alla progettazione. Quello della discesa in campo delle giovani generazioni, sono segnali davvero incoraggianti che nel nostro piccolo cercheremo di alimentare”, dice Gabriele Geminiani, l’ideatore del festival che vede in una reazione ‘a catena’ delle relazioni virtuose, l’unica modalità di creare un vero cambiamento attraverso un’inversione di rotta.

c.s. San Marino e Montefeltro Green Festival

