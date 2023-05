Green Festival San Marino - Montefeltro: Le relazioni basi dello sviluppo sostenibile A Pesaro il Green Festival siede al tavolo del “Simposio Stili di Vita Sostenibili” e crea sinergie vitali alla sua crescita

Per qualsiasi realtà di provincia, che sia un’associazione culturale o un pubblico amministratore, investire nella ricerca di relazioni di qualità diventa una pratica imprescindibile, con ripercussioni positive sui progetti e sul territorio.

Ed è così che giovedì scorso nell’ambito del “Simposio Stili di Vita Sostenibili” organizzato dal Comune di Pesaro per espressa volontà dell’assessora per l’Ambiente Maria Rosa Conti, Gabriele Geminiani per il Green Festival San Marino e Montefeltro si è seduto al tavolo con relatori provenienti da tutta Italia. Il tema “Le infrastrutture dell’Acqua: dalle Sponge Cities ai Parchi Fluviali”, ha dato modo agli esperti di inquadrare in maniera multidisciplinare i problemi legati agli eventi meteorologici estremi, come effetti del cambiamento climatico. Durante le pause i relatori hanno avviato un proficuo confronto che si è esteso al momento del pranzo, lasciando vivaci tracce di inchiostro sulle tovagliette di carta della trattoria. Fra le personalità intervenute Claudio Netti Presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche, Francesco Romiti dell’Università di Bolzano, Cristina Guarda consigliera della Regione Veneto, Mauro Ciccarelli giornalista, Michele Ranocchi Direttore AATO. A moderare Grazia Francescato giornalista, ex parlamentare dei Verdi e Ambientalista WWF Italia.

Geminiani ha presentato la propria case history relativamente alla situazione del Montefeltro e in particolare all’ecosistema fluviale del Marecchia, tema del prossimo festival. Nello spazio conclusivo Geminiani ha introdotto anche le dinamiche di un green festival che in 4 anni ha pensato e prodotto tanto.

“Per noi è stato un grande onore sedere a quel tavolo, ma anche la presa di coscienza che il lavoro realizzato seriamente e con passione paga - dice Geminiani - e il fatto che realtà istituzionali di un certo tipo ci vengano a cercare ne è la conferma”.

L’indomani dell’incontro a Geminiani è arrivato, da Grazia Francescato, questo messaggio che vuole condividere: “Caro Gabriele, grazie a te per la passione, l'impegno e la creatività instancabile! Ho letto il delizioso libretto “L'anima in ogni cosa” e il racconto sugli Archivi Sostenibili. In un mondo di post verità e solo confusione, forse solo il dialogo silenzioso con l'amata Madre Terra e con le buone cose di casa nostra ci aiuterà a mantenerci umani e sani di mente.

Ti inviterò a parlare al Monastero di San Leonardo al Palco, vicino a Prato dove sto realizzando un convegno. … Un abbraccio e a presto. Grazia”.



