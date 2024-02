Green Festival San Marino: Transizione ecologica e protesta dei trattori

Leggendo le cronache sui quotidiani delle ultime 2 settimane, difficilmente si potrebbe pensare che parte di coloro che hanno protestato “stanno inconsapevolmente denunciando il fallimento di un modello agricolo che è in realtà agro-industriale, un sistema che non regge, basato su produzioni intensive senza alcun controllo della filiera e dei prezzi, in balia della grande distribuzione o dell’industria mangimistica”. A esprimersi così è Luca Martinelli, giornalista freelance, già ospite del festival e collaboratore di testate importanti come L’Internazionale e il Manifesto. Anche secondo Legambiente non tutti i bersagli presi di mira da chi protesta sono giustificati, e considerare il Green Deal Europeo - programma ambientale messo in campo dall’Europa allo scopo di agevolare i percorsi di decarbonizzazione per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici - come frutto di un estremismo ambientalista, non è assolutamente corretto. Poiché proprio dal Green Deal passa il futuro dell’agricoltura e non la sua fine.

Il Green Festival San Marino dal titolo “Territorio e Biodiversità. C’è vita nel suolo?”, andrà in scena venerdì 23, alle ore 15,00 a Podere Lesignano e, dopo il saluto delle istituzioni, nel primo tavolo insieme a Martinelli siederanno professionisti e ricercatori che ci aiuteranno a comprendere cosa si cela dietro ad un apparente stato di legittimità di chi protesta con trattori da 200mila euro. “Come festival ambientale, possiamo di certo affermare che bisogna stare attenti nel leggere in maniera acritica la protesta dei trattori: negare la crisi climatica rischia di portare gli agricoltori in un susseguirsi di catastrofi crescenti come siccità, inondazioni, trombe d’aria e tempeste di vento e pioggia. E affinché gli agricoltori siamo pronti ai cambiamenti per affrontare queste crisi, è necessario che non siano più costretti a produrre al prezzo più basso possibile, in competizione con le multinazionali di settore”. Lo dice Gabriele Geminiani, ideatore del Green Festival alla sua VI edizione.

Al tavolo con Martinelli siederanno anche Andrea Gardini, Vanni Ficola, Francesca Piergiovanni e Laura Benecchi, mentre a moderare troveremo lo stesso Gabriele Geminiani.

Andrea Gardini cofondatore di Slow Medicine, porterà il tema della salute umana in rapporto con l’agricoltura e parlerà della filiera corta da un punto di vista della salubrità e del valore nutrizionale degli alimenti. Vanni Ficola agrologo e consulente di EM Technology, introdurrà l’incidenza della biodiversità microbica del terreno nell’aumentare le produzioni ed abbattere l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi. Francesca Piergiovanni medico veterinario, in qualità di esperta in One health ci parlerà di tale disciplina e del suo ruolo nella sostenibilità ambientale. Infine Laura Benecchi specialista della sostenibilità di Coop Italia, ci illustrerà come a livello di grande distribuzione, Coop avesse intrapreso percorsi di sostenibilità già negli anni ’90, con parole d’ordine quali ”etica e qualità”.

Come sempre largo spazio alle domande dei presenti, in un clima di grande colloquialità e di interscambio che contraddistingue il Green Festival dai suoi esordi.

