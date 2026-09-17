Gresmalt Group acquisisce il 51% di Del Conca USA

Gresmalt Group acquisisce il 51% di Del Conca USA.

Una partnership strategica per rafforzare la presenza nel mercato nordamericano

Gresmalt Group guida una nuova alleanza fondata su valori condivisi, qualità e innovazione





Gresmalt Group annuncia l’acquisizione del 51% delle quote di Del Conca USA, azienda del Gruppo Del Conca con sede a Loudon, negli Stati Uniti. Ceramica del Conca accoglie con soddisfazione l’operazione che riguarda la sua controllata americana e che dà vita a una partnership strategica destinata a rafforzare la presenza e la competitività nel mercato ceramico nordamericano.

Con questa acquisizione, Gresmalt Group rafforza il proprio progetto di crescita e diversificazione in Nord America, facendo leva sull’esperienza, sulle competenze e sulla presenza industriale di Del Conca USA. L’accordo nasce dall’incontro tra due aziende familiari italiane, accomunate da una storia imprenditoriale di lungo periodo, da una visione orientata al futuro e da un approccio alla gestione fondato su persone, competenza, qualità e innovazione. Ceramica del Conca e Gresmalt condividono infatti valori e modalità di gestione affini: entrambe hanno costruito la propria crescita su un forte radicamento familiare, sulla capacità di investire nel prodotto e sulla relazione di fiducia con clienti e partner. Gresmalt Group assumerà un ruolo centrale nello sviluppo della partnership negli Stati Uniti, un mercato strategico particolarmente competitivo, nel quale la dimensione aziendale, la solidità industriale e la capacità di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato sono fattori determinanti. L’integrazione delle competenze, delle risorse e delle reti commerciali delle due aziende consentirà di affrontare nuove sfide con maggiore forza, sviluppando sinergie industriali e commerciali e migliorando l’efficienza complessiva.

Filippo Salvarani, Presidente e CEO di Gresmalt Group, ha aggiunto: “Con l’acquisizione del 51% di Del Conca USA, Gresmalt compie un passo importante nel proprio percorso di crescita internazionale. Abbiamo scelto questa realtà per la qualità del prodotto, il know-how tecnico e la capacità di innovare, ma anche per la forte affinità con la cultura imprenditoriale familiare di Gresmalt. Siamo pronti a mettere a fattor comune competenze e risorse per rafforzare la nostra proposta in Nord America e affrontare con visione e determinazione le sfide di questo mercato”.

Del Conca USA continuerà a operare nel segno della continuità, mantenendo gli elevati standard di qualità, servizio e innovazione che hanno contraddistinto l’azienda sin dalla sua fondazione. Sotto la guida strategica di Gresmalt, la partnership permetterà di ampliare le opportunità di crescita e di offrire ai clienti nuove soluzioni e servizi a sostegno di un’esperienza ancora più completa.

Davide Mularoni, Presidente di Ceramica del Conca S.p.A., ha sottolineato: “La cessione del 51% a Gresmalt pone le basi per una nuova fase. La scelta di Gresmalt nasce dalla condivisione di valori, visione e cultura gestionale: siamo certi che, sotto la sua guida, le competenze industriali e commerciali delle due aziende potranno generare sinergie concrete e nuove opportunità per il futuro”.

Nota su Gresmalt

Group Gresmalt Group è un’azienda ceramica familiare italiana fondata nel 1968 a Casalgrande da Carlo Salvarani e oggi guidata dai figli Alessandra e Filippo. Nel tempo è cresciuta fino a diventare uno dei principali gruppi italiani del settore, articolato in diverse realtà produttive, commerciali e marchi specializzati: Sintesi, Abitare la Ceramica, Ermes Aurelia e Frassinoro. Il Gruppo produce 15 milioni di metri quadrati di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato. Massima priorità è rivolta a innovazione, qualità e performance ESG. Onestà, passione, efficienza, miglioramento continuo, orientamento al cliente, rispetto per le persone e l’ambiente guidano la governance e il percorso di espansione sui mercati internazionali.

Nota su Gruppo Del Conca

Con quattro stabilimenti produttivi in Italia, Stati Uniti e Repubblica di San Marino, il Gruppo Del Conca produce oltre 20 milioni di metri quadrati annui di pavimenti e rivestimenti in ceramica e gres porcellanato. L’offerta comprende superfici, formati, spessori e decorazioni destinati all’interior design, tramite i brand: DEL CONCA, PASTORELLI, FAETANO, DEL CONCA USA, OPTIMUM. Del Conca USA, fondata nel 2014, è un’azienda del Gruppo Del Conca. Lo stabilimento di Loudon, in Tennessee, occupa circa 130 persone, serve Stati Uniti e Canada e genera un fatturato di circa 50 milioni di dollari. Il Gruppo è inoltre impegnato nella tutela ambientale, nel recupero degli scarti e delle acque industriali e in progetti di solidarietà e sostegno alle comunità.

C.s.

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