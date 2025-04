Griffo (Comitato Bioetica): "Chiedo all’Associazione Attiva-Mente di diffondere immediatamente una smentita, dato che non ho rilasciato alcuna dichiarazione"

In relazione al comunicato stampa dell’Associazione Attiva - Mente “Alle porte dell’Europa, San Marino e la prova della coerenza” pubblicato sul sito di San Marino Rtv nella giornata di ieri e con riferimento a dichiarazioni a me ivi attribuite quali: “L’affermazione del Protocollo al Consiglio d’Europa sarebbe comunque un lasciapassare culturale a favore dell’internamento di chi ha disabilità e problemi di salute mentale” comunico che al momento dell’insediamento del Comitato di Bioetica della Repubblica di San Marino questo ha stabilito che nessuno dei suoi membri avrebbe rilasciato dichiarazioni senza averle concordate col Presidente ed i membri del Comitato. Di conseguenza scoprire che nel comunicato stampa di Attiva-Mente avrei rilasciato una dichiarazione come membro del CSB mi ha sorpreso. Non ho saputo di questo comunicato se non nella tarda serata di ieri. Chiedo all’Associazione Attiva-Mente di diffondere immediatamente una smentita, dato che non ho rilasciato alcuna dichiarazione, meno che mai a nome del CSB. Il CSB è un organismo tecnico indipendente che esprime pareri bioetici, ma non interferisce in alcuna forma con le decisioni politiche che spettano agli organismi istituzionali competenti della Repubblica di San Marino. Sono sicuro che in futuro l’Associazione Attiva- Mente, prima di pubblicare mie presunte affermazioni mi contatterà per un confronto.

C.s. Giampiero Griffo - Comitato Sammarinese di Bioetica

