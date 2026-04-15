Gruppi Opposizione: Ciacci è ancora idoneo a ricoprire il ruolo di Segretario di Stato?

Gruppi Opposizione: Ciacci è ancora idoneo a ricoprire il ruolo di Segretario di Stato?.

Come forze politiche di opposizione stigmatizziamo con fermezza il comportamento tenuto dal Sds Ciacci nella mattinata di venerdì 10 aprile nei confronti della Presidente della Commissione Sanità, Denise Bronzetti. In quella occasione, la Presidente è stata apostrofata e insultata con parole indegne dell’Aula consiliare e incompatibili con il ruolo istituzionale ricoperto.

Non si tratta di un episodio isolato: di solo pochi mesi fa, ricordiamo gli insulti gratuiti sui social network contro comuni cittadini e, soprattutto, le minacce di ritorsioni professionali rivolte, ancora una volta via Facebook, ad un dipendente pubblico colpevole di essere figlio di una Consigliera di opposizione. Già allora Ciacci fu costretto a scusarsi e il suo partito, Libera, con evidente imbarazzo, prese le distanze, affermando che un simile comportamento non sarebbe stato più tollerato.

Oggi, di fronte all’ennesimo episodio, Libera e la maggioranza intendono davvero rimanere in silenzio? Riteniamo sia doveroso interrogarsi seriamente sull’idoneità di Ciacci a ricoprire il ruolo di Segretario di Stato.



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