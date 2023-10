Gruppo Alimentare La Sociale: prezzi bloccati da 15 anni per un paniere di bene di prima necessità

In riferimento alla lettera appello recentemente pubblicata dall’ASDICO e dallo Sportello Consumatori, nella quale si chiede disponibilità alle principali aziende di distribuzione alimentare della Repubblica di San Marino di promuovere iniziative di calmierazione dei prezzi, facciamo presente che il GRUPPO ALIMENTARE LA SOCIALE lo fa già da molti anni. Siamo di gran lunga il primo supermercato che propone questo tipo d’iniziativa nella Repubblica di San Marino.

Infatti, presso i quattro punti vendita presenti in territorio Sammarinese, si possono acquistare un paniere di 26 prodotti di prima necessità con i prezzi bloccati dal giugno del 2008. Sono, quindi, 15 anni che questi prezzi sono bloccati e che ai nostri clienti viene fornito continuativamente questo servizio a tutela del potere d’acquisto. Oltre questi prodotti di qualità a prezzi bloccati, si trovano presso i nostri punti vendita tanti altri prezzi vantaggiosi, compreso anche per carne, frutta e verdura.

Apprezziamo il fatto che dopo tanti anni in cui la nostra azienda propone questa iniziativa a vantaggio dei consumatori, soprattutto per quelli con difficoltà di reddito, altri si siano infine convinti della utilità sociale di una proposta di paniere con prodotti a prezzi calmierati. Ringraziamo ASDICO e Sportello Consumatori per avere sottolineato l’importanza di un’iniziativa di questo tipo anche se forse, per distrazione, non si sono accorti che la nostra azienda, certo con sacrifici, lo propone coerentemente da 3 lustri.



