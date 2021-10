Gruppo Amicizia Interparlamentare a Palazzo

Gruppo Amicizia Interparlamentare a Palazzo.

Nella giornata di oggi ha avuto luogo un incontro operativo fra le delegazioni dei Gruppi Parlamentari Interpartitici del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e della Repubblica di San Marino, alla presenza dell’Ambasciatore di San Marino a Londra, Silvia Marchetti. La riunione fa seguito alle precedenti avute in forma di collegamento virtuale ed è stata connotata da un clima estremamente costruttivo, addivenendo a proposte operative per future collaborazioni fra i due Paesi. In particolare fra gli argomenti discussi la cooperazione in campo economico e commerciale, le tematiche ambientali, anche in previsione della partecipazione sammarinese al COP26 che si terrà a Glasgow il prossimo novembre, nonché le tematiche inerenti la disabilità e le politiche giovanili. Grande importanza è stata rivolta anche al rapporto con l’Unione Europea di cui entrambi i Paesi non sono membri, valutando anche possibili forme di collaborazione commerciale. A tale proposito la Delegazione Britannica ritiene opportuno proporre al Governo di Sua Maestà, come già avvenuto per il Liechtenstein, l’istituzione di un inviato commerciale che possa seguire operativamente in maniera continuativa il rapporto con la Repubblica di San Marino. La Rappresentanza del Gruppo di Amicizia Interparlamentare Sammarinese ha anche sottolineato l’importanza per la reciproca soddisfazione dei due Paesi di sottoscrivere in tempi brevi accordi di protezione degli investimenti e contro le doppie imposizioni fiscali, nonché la necessità di porre in dialogo le rispettive Banche Centrali con l’obiettivo di addivenire ad una maggiore integrazione operativa tra i due sistemi bancari. La riunione, la prima in presenza, si è conclusa con l’impegno di continuare gli incontri operativi e di fungere da stimolo, a livello parlamentare, ai rispettivi Governi per la definizione delle migliori opportunità di collaborazione.

Cs IL PRESIDENTE Paolo Rondelli



