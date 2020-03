Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 13 marzo 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 alla data odierna: n. 73 i casi positivi, di cui 53 ricoverati all’Ospedale di San Marino (9 in Rianimazione con sintomatologia severa – 9 maschi -, 44 nelle degenze predisposte con sintomi moderati - 23 maschi e 11 femmine -) e 20 sul territorio e a domicilio n. 5 decessi n. 2 guariti n. 236 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (192 laici, 38 sanitari, 6 Forze dell’Ordine) n. 195 quarantene terminate Per quanto riguarda i sammarinesi risultati positivi al COVID-19, si evidenzia la suddivisione per fasce d’età, secondo i criteri di classificazione utilizzati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: casi tra 1 e 15 anni: 2% casi tra 16 e 50 anni: 24% casi tra 51 e 65 anni: 31% casi con più di 65 anni: 39% Quindi un positivo su 4 è nella fascia di età tra 16 e 50 anni. Si informa la cittadinanza che il Servizio Farmaceutico è stato riorganizzato a seguito di alcune contingenze legate all’emergenza da COVID-19 e quindi si è disposta la chiusura temporanea delle farmacie di Città e di Gualdicciolo per consentire anche il rifornimento dei farmaci per la consegna a domicilio delle numerose quarantene. Sono pervenute in queste ore numerose testimonianze di vicinanza e chiamate per effettuare donazioni a sostegno dell’emergenza COVID-19. Per informazioni si prega di consultare la pagina ISS dedicata (www.iss.sm). Si ricorda nuovamente che per restare informati sull’emergenza da COVID-19 di affidarsi solo alle fonti e canali ufficiali. #restaacasa #proteggisanmarino



