Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 14 aprile 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 alla data odierna: n. 283 i casi positivi, di cui 38 ricoverati all’Ospedale di San Marino (16 in Rianimazione con sintomatologia severa, 8 femmine e 8 maschi, 22 nelle degenze di isolamento predisposte con sintomi moderati, 11 maschi e 11 femmine) e 245 in isolamento a domicilio (femmine 128, maschi 117) n. 36 deceduti n. 53 guariti n. 113 dimessi a domicilio per migliorate condizioni cliniche n. 593 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (523 laici, 62 sanitari, 8 Forze dell’Ordine) n. 888 quarantene terminate Totale quarantene attivate: 1481 Si ricordano i numeri di assistenza attivi h24/24, tutti i giorni: per l’assistenza pediatrica 0549 994250 per le vittime di violenza 0549 994800 per assistenza psicologica 331 6872612 per informazioni sanitarie 0549 994001 (attivo dalle 8 alle 18) per Protezione Civile 0549 883401 88340202