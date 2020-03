Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 14 marzo 2020

Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 14 marzo 2020.

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 alla data odierna: n. 92 i casi positivi, di cui 56 ricoverati all’Ospedale di San Marino (10 in Rianimazione con sintomatologia severa – 10 maschi -, 46 nelle degenze predisposte con sintomi moderati - 29 maschi e 17 femmine -) e 36 sul territorio e a domicilio n. 5 decessi n. 4 guariti n. 221 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (177 laici, 38 sanitari, 6 Forze dell’Ordine) n. 229 quarantene terminate Si richiama la cittadinanza sammarinese a rispettare con assoluto le misure contenute n.51/2020 e in particolare quella contenuta all’art. 1 lettera A che recita “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Repubblica nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute o per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ vietato l’assembramento di persone in parchi, piazze e giardini pubblici”. Per chi volesse informazioni sulle raccolte fondi attivate, può fare riferimento alle indicazioni contenute sul sito dell’ISS (www.iss.sm) oppure contattare l’Ufficio Relazioni Pubbliche inviando una mail all’indirizzo urp@iss.sm. Si allertano i cittadini che stanno circolando messaggi sui cellulari di consegne a domicilio di mascherine facciali, si tratta ad oggi di messaggi non autorizzati e pertanto di diffidare da queste offerte ed eventualmente di segnalare tali messaggi alle Forze dell’Ordine. Per restare informati sull’emergenza da COVID-19 si ricorda di affidarsi solo alle fonti e canali ufficiali. #iorestoacasa #proteggisanmarino



I più letti della settimana: