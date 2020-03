Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 15 marzo 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 alla data odierna:

 n. 98 i casi positivi, di cui 63 ricoverati all’Ospedale di San Marino (11 in Rianimazione con sintomatologia severa – tutti di sesso maschile -, 52 nelle degenze di isolamento predisposte con sintomi moderati - 31 maschi e 21 femmine -) e 35 sul territorio e a domicilio

 n. 7 decessi

 n. 4 guariti

 n. 239 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (217 laici, 18 sanitari, 4 Forze dell’Ordine)  n. 230 quarantene terminate Totale quarantene attivate: 469

Il Gruppo per l’emergenza, anche a nome del Segretario di Stato alla Sanità, intende esprimere vicinanza e sentimenti di vivo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici delle due concittadine, di 60 e 95 anni, che sono venute a mancare nella giornata di ieri e stamattina. Si informa la cittadinanza che sul sito dell’ISS (www.iss.sm), nella sezione dedicata al coronavirus, sono presenti le disposizioni per la consegna a domicilio di generi alimentari da parte degli esercenti che risulteranno autorizzati. Per chi volesse informazioni sulle raccolte fondi attivate, può fare riferimento alle indicazioni contenute sul sito dell’ISS, oppure contattare l’Ufficio Relazioni Pubbliche inviando una mail all’indirizzo urp@iss.sm. Per restare informati sull’emergenza da COVID-19 si ricorda di affidarsi solo alle fonti e canali ufficiali. #iorestoacasa #proteggisanmarino

c.s. Iss

