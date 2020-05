Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 2 maggio 2020

I casi COVID-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 580. I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 456; i deceduti 41; i guariti 83 (+ 1). L’andamento riferito all'infezione nella giornata di ieri (1 maggio) evidenzia: 0 nuovi positivi*, deceduti 0, guariti 1 14 persone sono ricoverate all’Ospedale di San Marino: 5 in Terapia Intensiva e Semintensiva (3 femmine e 2 maschi); 9 nell’area di Isolamento (4 femmine e 5 maschi); nessun dimesso dall’Ospedale per migliorate condizioni (totale 127). Sono invece 442 le persone positive al test molecolare (tampone) in isolamento al proprio domicilio (234 femmine e 208 maschi). Quarantene: 637 le quarantene attive sui contatti stretti (566 laici, 56 sanitari, 15 Forze dell’Ordine); 1.232 le quarantene terminate; Totale quarantene attivate: 1.869. Tamponi: Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia è 2.397; 11 i tamponi refertati nella giornata di ieri.

*Il Gruppo per l’Emergenza sanitaria ricorda che dal 7 aprile, con l’esecuzione di test sierologici e dei tamponi analizzati direttamente dal Laboratorio Analisi di San Marino è iniziata l’indagine specifica della ricerca del virus Sars Cov 2 nella rete dei contatti stretti delle persone già positive, anche su individui asintomatici. Risulta quindi da tali ambiti la quasi totalità dei nuovi casi positivi registrati da allora.

