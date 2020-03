Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 2 marzo 2020

Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 2 marzo 2020.

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie, comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 aggiornati alla data odierna:

n.8 i casi positivi (un nuovo caso), di cui 4 ricoverati all’Ospedale di San Marino (3 dei quali nella nuova ala predisposta al 2° piano della scala “F” e 1 in isolamento in Terapia Intensiva), 4 presso il proprio domicilio.

n.1 decesso (a Rimini).

n.29 i tamponi totali effettuati, di cui 17 risultati negativi, 9 i positivi e 3 in attesa di esito.

n.80 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario.

Nella notte è stata emanata la nuova ordinanza (n.3 del 1° marzo 2020) da parte della Segreteria di Stato alla Sanità che ha aggiornato anche le disposizioni sanitarie.

Tra le varie misure contenute, le modifiche alla quarantena, che viene ridotta a 14 giorni rispetto ai 20 precedenti, in stretta corrispondenza alle indicazioni internazionali (OMS) e il cui rispetto sarà garantito anche dalle Forze dell’Ordine.

È in corso un ulteriore ampliamento della nuova area ospedaliera per l’assistenza dei pazienti positivi all’infezione e che necessitano di ricovero.

Contemporaneamente si sta allestendo una struttura all’interno dell’Ospedale di Stato con un percorso dedicato sui casi sospetti e che hanno bisogno di accertamenti clinico-diagnostici e sono in attesa di conferma del tampone.

Il questa fase delicata della salute pubblica, il messaggio che si vuole trasmettere a tutta la cittadinanza è di evitare di cadere in facili allarmismi, mentre tutte le Istituzioni e le Autorità sono impegnate in questa emergenza affinché resti forte il senso di sicurezza della nostra comunità.

Si ricorda alla cittadinanza che in caso di febbre, accompagnata da disturbi respiratori importanti, è necessario contattare telefonicamente il proprio medico curante oppure la Guardia Medica e va assolutamente evitato di recarsi al Pronto Soccorso o ai Centri Salute. Per informazioni contattare il numero 0549 994001 oppure la Centrale Operativa Interforze allo 0549 888888 per eventuali segnalazioni.



Comunicato stampa

Gruppo Coordinamento emergenze sanitarie

I più letti della settimana: