Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 20 aprile 2020.

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 alla data odierna: I casi complessivi rilevati ad oggi di persone positive al tampone sono n. 462 (conteggio dal 27 febbraio) I casi attualmente positivi in cura sono 362; i deceduti 39; i guariti 61 (+1) L’aggiornamento riferito alla giornata di ieri (19 Aprile) evidenzia:

 1 nuovo positivo, deceduti 0, guariti 1.

Tra le persone positive, 16 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui

 4 in Rianimazione (1 femmina e 3 maschi);

 12 nelle degenze di isolamento (6 femmine e 6 maschi).

Sono invece 346 le persone in isolamento positive al tampone al proprio domicilio (185 femmine e 161 maschi). Dimessi dall’Ospedale per migliorate condizioni (clinicamente guariti) sono in totale 120.

Per quanto riguarda le quarantene sono

 660 le quarantene domiciliari sui contatti stretti, di cui 590 laici, 60 sanitari, 10 Forze dell’Ordine

 960 le quarantene terminate

Totale quarantene attivate: 1.620.

Il totale dei tamponi effettuati è di 1.726 su 1.124 pazienti distinti; 15 sono i tamponi refertati nella giornata di ieri. Per quanto riguarda le donazioni per l’emergenza COVID-19, sul conto corrente dell’Istituto per la Sicurezza Sociale sono arrivati 851mila euro; mentre la Protezione Civile comunica un totale ad oggi raggiunto di 792mila euro. Proseguono ovviamente anche le altre raccolte e donazioni attivate da parte di enti, banche e associazioni. Da domani, martedì 21 aprile, è disponibile uno sportello telefonico di supporto psicologico, dedicato ai familiari e agli utenti del Servizio Disabilità. Il servizio è attivo il martedì e il venerdì dalle 14 alle 17:30, telefonando al numero 0549 883399. Si ricorda infine che, in base alla delibera del Congresso di Stato n.1 del 17 aprile, sono stati prorogati i termini per il pagamento dei contributi previdenziali di Sicurezza Sociale riferiti al mese di marzo 2020. In deroga alle disposizioni di legge, la scadenza è prorogata in via straordinaria al 30 aprile 2020.

