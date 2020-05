Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 25 maggio 2020

I casi COVID-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 666 (conteggio dal 27 febbraio). I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 354 i deceduti 42; i guariti 270. L’andamento riferito all'infezione nelle giornate di sabato e domenica (23 e 24 maggio) evidenzia: 1 nuovo positivi, 0 deceduti, 4 guariti. Tra le persone positive, 2 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui: 0 in Terapia Intensiva e Semintensiva; 2 nella degenza di Isolamento. Sono invece 352 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio. Quarantene: totale 2.045, di cui: 447 le quarantene domiciliari attive sui contatti stretti (397 laici, 39 sanitari, 11 Forze dell’Ordine); 1.598 le quarantene terminate. Tamponi: dall’inizio dell’epidemia, il totale dei tamponi effettuati è di 3.996. Sono 28 i tamponi refertati nelle giornate di sabato e domenica. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 8.726 i test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato. Il Gruppo per l’emergenza sanitaria specifica che da lunedì 4 maggio è iniziato il programma di screening sierologico sui lavoratori, con tampone qualora necessario, che prestano servizio nelle aziende sammarinesi. Da questa indagine sono stati individuati 15 lavoratori frontalieri provenienti dall’Italia e positivi al virus SARS CoV-2, il cui nominativo è stato prontamente comunicato alla rispettiva Ausl di residenza. #proteggisanmarino #distantinsieme



