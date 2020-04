Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 26 aprile 2020

I casi COVID-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 538 (dal 27 febbraio). I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 433; i deceduti 41 (+1); i guariti 64. L’andamento riferito all'infezione nella giornata di ieri (25 Aprile) evidenzia:

 3 nuovi positivi*, deceduti 1, guariti 0 Tra le persone positive, 15 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui:

 4 in Rianimazione (2 femmine e 2 maschi);

 11 nelle degenze di isolamento (5 femmine e 6 maschi) Sono invece 418 le persone positive al test molecolare (tampone) in isolamento al proprio domicilio (217 femmine e 201 maschi). I dimessi dall’Ospedale per migliorate condizioni sono in totale 124.

Per quanto riguarda le quarantene sono:

 667 le quarantene domiciliari sui contatti stretti (597 laici, 55 sanitari, 15 Forze dell’Ordine)

 1.090 le quarantene terminate

Totale quarantene attivate: 1.757 Il totale dei tamponi effettuati è di 2.074; 22 sono i tamponi refertati nella giornata di ieri. Il Gruppo per l’Emergenza COVID-19 e l’Istituto Sicurezza Sociale, anche a nome del Congresso di Stato, esprimono sentimenti di autentico cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici della concittadina di anni 84 venuta a mancare nella giornata di ieri.

*Il Gruppo di coordinamento dell’Emergenza Covid-19 ricorda che i nuovi casi che si registrano nelle ultime 2 settimane aprile derivano dall’indagine specifica, mediante test sierologico e test molecolare effettuati presso il laboratorio Analisi dell’Ospedale di San Marino, finalizzata a ricercare il virus Sars Cov 2 nella rete dei contatti stretti delle persone già COVID-19 positive, anche su individui asintomatici.

c.s. Iss