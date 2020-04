Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 27 aprile 2020

I casi COVID-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 538 (conteggio dal 27 febbraio). I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 433; i deceduti 41; i guariti 64. L’andamento riferito all'infezione nella giornata di ieri (26 Aprile) evidenzia: • 0 nuovi positivi*, deceduti 0, guariti 0 Tra le persone positive, 14 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui: • 4 in Rianimazione (2 femmine e 2 maschi); • 10 nelle degenze di isolamento (5 femmine e 5 maschi) 419 sono invece le persone positive al test molecolare (tampone) in isolamento al proprio domicilio (217 femmine e 202 maschi). Quarantene: • 706 le quarantene domiciliari sui contatti stretti (632 laici, 60 sanitari, 14 Forze dell’Ordine) • 1.075 le quarantene terminate Totale quarantene attivate: 1.781 Il totale dei tamponi effettuati è di 2.082; 8 sono i tamponi refertati nella giornata di ieri. 1340/persone Da oggi all’ingresso dell’Ospedale è in funzione una telecamera (thermoscanner) arrivata da Hong Kong tramite donazione della Signora Amanda Hung; l’apparecchiatura, composta da una sistema integrato con telecamera a infrarossi e una scatola nera denominata Black box, trasmette su computer tramite apposito software l’immagine del soggetto con la temperatura rilevata dalla telecamera infrarossi. Quando la temperatura rilevata supera i 37,5°C, il pc emette un allarme luminoso e sonoro avvertendo gli operatori sanitari. Il sistema permette di rilevare la temperatura a più persone contemporaneamente. La Signora Amanda Hunt ha voluto donare 2 thermoscanner (il secondo sarà messo in funzione più avanti) per l’ammirazione che nutre nei riguardi di San Marino, la più piccola e antica Repubblica nel Mondo. A favorire i contatti fra la donatrice, l’Ufficio Relazioni Pubbliche e Ingegneria Clinica, il Dott. Andrea Della Balda. Per lo sdoganamento delle apparecchiature si ringrazia il Dott. Dario Galassi. Sempre nella giornata odierna è stata montata una seconda tenda fuori dall’Ospedale, grazie al contributo e l’interessamento della Protezione Civile di San Marino, sempre presente in tutte le fasi dell’Emergenza sanitaria; la tenda consentirà di raddoppiare i test molecolari sulla popolazione di San Marino.