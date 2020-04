Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 28 aprile 2020

Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 28 aprile 2020.

I casi COVID-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 553.

I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 448; i deceduti 41; i guariti 64.

L’andamento riferito all'infezione nella giornata di ieri (27 Aprile) evidenzia:

15 nuovi positivi*(su 88 tamponi), deceduti 0, guariti 0.

Tra le persone positive, 14 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui:

5 in Terapia Intensiva (3 femmine e 2 maschi);

9 nelle degenze di isolamento (4 femmine e 5 maschi)

I dimessi dall’Ospedale per migliorate condizioni sono stati in totale 125.

Sono 434 le persone positive al test molecolare (tampone) in isolamento al proprio domicilio (224 femmine e 210 maschi).

Quarantene:

669 le quarantene domiciliari sui contatti stretti (597 laici, 58 sanitari, 14 Forze dell’Ordine)

1.114 le quarantene terminate

Totale quarantene attivate: 1.783

Il totale dei tamponi effettuati è di 2.170; 88 sono i tamponi refertati nella giornata di ieri.

*Il Gruppo di Coordinamento per l’Emergenza Covid-19 ricorda che dal 7 aprile, con l’esecuzione di test sierologici e dei tamponi analizzati direttamente dal Laboratorio Analisi di San Marino è iniziata l’indagine specifica sul virus Sars Cov 2 nella rete dei contatti stretti delle persone già positive, perlopiù individui asintomatici o paucisintomatici. La quasi totalità dei nuovi casi positivi registrati dal 7 Aprile provengono da tale indagine.

Si informano gli assistiti che l’attività vaccinale dell’ISS presso l’Ufficio Vaccinazioni (UOC Cure Primarie, 2° piano Centro Azzurro) è proseguita senza interruzioni anche durante l’emergenza sanitaria: nel mese di marzo sono state 660 le vaccinazioni eseguite, perlopiù sulle fasce d’età pediatriche. Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, nella stagione 2019/20 sono stati 3881 i vaccini inoculati, un migliaio in più della precedente stagione (2991); nella stagione 2017/18 le vaccinazioni antinfluenzali erano state 2030.

