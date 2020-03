Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 4 marzo 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 alla data odierna:

n.15 i casi positivi, di cui 12 ricoverati all’Ospedale di San Marino (3 in Rianimazione con sintomatologia severa – 2 femmine e 1 maschio -, 9 nell’ala predisposta al secondo piano con sintomi moderati - 6 maschi e 3 femmine) e 3 presso il proprio domicilio con sintomi lievi

n.1 decesso

n.43 tamponi totali effettuati, di cui 22 risultati negativi, 16 positivi e 5 in attesa di esito. n.97 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario

n.10 quarantene terminate

Si ricorda alla cittadinanza che in caso di febbre, accompagnata da disturbi respiratori importanti, è necessario contattare telefonicamente il proprio medico curante oppure la Guardia Medica e va assolutamente evitato di recarsi al Pronto Soccorso o ai Centri Salute. Per informazioni contattare il numero 0549 994001 oppure la Centrale Operativa Interforze allo 0549 888888 per eventuali segnalazioni.

