Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 9 maggio 2020.

I casi COVID-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 637. I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 470; i deceduti 41; i guariti 126. L’andamento riferito all'infezione nella giornata di ieri (8 maggio) evidenzia:

 5 nuovi positivi, deceduti 0, guariti 12.

Tra le persone positive, 8 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui:

 3 in Terapia Intensiva e Semintensiva;

 5 nella degenza di Isolamento 0 dimessi dall’Ospedale per migliorate condizioni (totale 132). Sono invece 462 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio.

Quarantene: totale 1.931, di cui:

 608 le quarantene domiciliari attive sui contatti stretti (539 laici, 52 sanitari, 17 Forze dell’Ordine);

 1.323 le quarantene terminate.

Tamponi: dall’inizio dell’epidemia, il totale dei tamponi effettuati è di 2.956, su 1.751 singole persone. Sono 87 i tamponi refertati nella giornata di ieri.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati 5.696 i test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato. L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica che in relazione all'esecuzione dello screening sierologico sulla forza lavoro, per criteri epidemiologici è già in esecuzione l'attività di indagine sulle grandi aziende, mentre dalla prossima settimana verranno definite e rese pubbliche le modalità di accesso e pianificazione di tutte le altre categorie di lavoratori.

c.s. Iss

